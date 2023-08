Tối 17/8, nguồn tin của PV Vietnamnet cho biết, Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thạch Huyền (48 tuổi, ngụ phường 7, TP. Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Bị can Thạch Huyền tại cơ quan công an. (Ảnh: T.N)

Theo cơ quan công an, vào khoảng 2h ngày 3/1, sau khi đã nhậu say, đối tượng Huyền chạy xe máy đến trụ sở công an phường 7. Tại đây, đối tượng la ó gây mất an ninh trật tự.

Sự việc chưa dừng lại, đối tượng Huyền tiếp tục xô đổ dãy ghế đặt phía trước trụ sở Công an phường 7, làm hư hỏng tài sản. Người đàn ông này chỉ rời đi sau khi cảnh sát địa phương có mặt giữ an ninh trật tự.

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định hành vi của đối tượng Huyền đã làm hư hỏng tài sản của cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.