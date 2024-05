Trao đổi với phóng viên VietNamNet, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết: Sáng cùng ngày, đơn vị này đã triệu tập lái xe L.V.D., SN 1990, trú tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, là tài xế xe taxi mang BKS 30E-112.91 lên làm việc.

Trước đó, hai vị khách người Pháp phản ánh bị tài xế xe taxi mang BKS 30E-112.91 thu 500.000 đồng cho quãng đường từ Trần Nhật Duật về phố Chợ Gạo (Hà Nội). Sau đó, khi khách để quên hộ chiếu trên xe, tài xế này mang trả lại và đòi thêm 500.000 đồng. Vụ việc được một hướng dẫn viên đăng tải trên mạng xã hội và gây chú ý lớn.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Ban chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo đội nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Hàng Buồm xác minh. Lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do chiếc xe này đã qua nhiều đời chủ, không còn trực thuộc hãng taxi được dán số điện thoại ở phần đuôi xe. Với các tình tiết liên quan đến việc thu tiền của du khách, Công an quận Hoàn Kiếm đang giao Công an phường Hàng Buồm tiếp nhận hồ sơ để xác minh, giải quyết theo quy định.

Như VietNamNet đã thông tin, vụ việc hai vị khách Pháp phản ánh nêu trên đã được anh Nguyễn Sơn, hướng dẫn viên du lịch phụ trách đón khách đi tour Cát Bà (Hải Phòng), đăng tải trên MXH. Theo anh Sơn, 6h30 sáng 12/5, khi tới điểm hẹn để đón khách, anh được hai vị khách người Pháp kể lại sự việc họ gặp phải với tài xế lái taxi mang BKS 30E-112.91.

Hai vị khách gửi hình ảnh taxi, tài xế và cũng viết lại sự việc nhờ anh Sơn hỗ trợ phản ánh thông tin tới cơ quan chức năng. Anh Sơn đã liên hệ với số điện thoại tổng đài dán trên chiếc xe taxi nhưng đơn vị này cho biết, chiếc xe đã cắt hợp đồng.

Khi phóng viên liên hệ với số điện thoại được dán trên xe, đại diện hãng taxi này cho biết chủ xe BKS 30E-112.91 từng làm việc với hãng cách đây hai năm nhưng hiện không còn hoạt động.

"Chủ xe làm việc với chúng tôi đã bán xe này cho người khác. Tài xế hiện tại không còn trực thuộc công ty nên chúng tôi không nắm được thông tin", vị đại diện nói.