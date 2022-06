Trịnh Thăng Bình và tình cũ làm MV, MC Trấn Thành khen nức nở

Tại sự kiện ra mắt MV Khác biệt to lớn hơn, Trấn Thành khen nức nở sản phẩm mới của Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương. Là bạn thân Trịnh Thăng Bình, MC rất áp lực bởi anh có thể bị bạn giận do luôn nói thẳng không kiêng nể. Với Khác biệt to lớn hơn, Trấn Thành hoàn toàn bị chinh phục.

Trấn Thành nói: "Đây là MV hay nhất của Trịnh Thăng Bình. Chỉ có từ "xuất sắc" mới đủ để nói về sản phẩm lần này của Bình và Liz. Âm thanh trong bài rất đặc biệt, chắc chắn Bình đã đầu tư rất nhiều. Sản phẩm phải thế này mới bõ tiền đầu tư chứ!".

Trịnh Thăng Bình "tóm" Trấn Thành để xin góp ý.

Từ nhận xét của Trấn Thành, Trịnh Thăng Bình cho biết âm nhạc Việt Nam rất hay nhưng điểm yếu là bản phối. Chẳng hạn, ca khúc hit Người ấy của Trịnh Thăng Bình từng bị chê sến nhưng qua phần cover của nhóm nhạc Hàn Quốc EXO lại được khen.

Sau khi tìm hiểu, anh nhận ra bài hát tốt, MV tốt nhưng bản phối kém sẽ tạo sự khác biệt so với nhạc Hàn, Âu-Mỹ. Vì thế, Trịnh Thăng Bình quyết dồn tiền đầu tư phòng thu, trang thiết bị và công nghệ tiệm cận quốc tế.

"Đến hôm nay, tôi có thể tự tin rằng phần âm thanh trong sản phẩm của tôi có thể đạt đến 80 - 90% chất lượng của một sản phẩm Âu-Mỹ hiện tại. Khán giả có thể nghe đồng thời 2 sản phẩm để nhận ra sự khác biệt trong âm nhạc của MV lần này", nhạc sĩ nói.

MC Trấn Thành tiếp lời: "Lời Bình nói là thật. Một chiều mưa gió, Bình bắt tôi đến nhà bằng được chỉ để nghe âm thanh của chiếc micro mà Justin Bieber sử dụng. Bình đã bằng mọi giá để mua chiếc micro qua 5 - 6 quốc gia để về đến Việt Nam. Nhờ vậy mà âm thanh trong MV mới này rất sạch, không chút tạp âm".

MV Khác biệt to lớn hơn diễn tả tình yêu của hai người ở hai thế giới song song, mãi mãi không có điểm chung. Dù luôn nghĩ về nhau, họ lại không chạm được nhau. Xuyên suốt MV là cuộc đối thoại nội tâm giằng xé giữa hai người.

Nhan sắc Liz Kim Cương - tình cũ, nghệ sĩ trực thuộc công ty của Trịnh Thăng Bình.

Phần của Trịnh Thăng Bình là sự nỗ lực của người đàn ông vun đắp tình yêu rồi đành buông xuôi; thì phần Liz Kim Cương là thông điệp: khi chia tay, phụ nữ hãy biết yêu thương mình hơn, đừng hạ thấp bản thân.

Sản phẩm được chăm chút từng bối cảnh, tốn nhiều tiền cho khâu trang phục. Trong MV, Trịnh Thăng Bình điển trai, lịch lãm còn Liz Kim Cương có tạo hình cầu kỳ, quyến rũ. Cảnh Trịnh Thăng Bình làm nhạc trưởng điều khiển cả dàn nhạc giao hưởng và Liz Kim Cương - quán quân Sàn đấu vũ đạo - trình diễn múa cột điêu luyện là những cảnh quay ấn tượng nhất MV.

Như cái tên Khác biệt to lớn hơn, Trịnh Thăng Bình lần đầu thử nghiệm thể loại disco hơi hướng thập niên 1970 - 1980 kết hợp với trào lưu newtro đang được ưa chuộng. Sự kết hợp tạo ra bài hát bắt tai, mới mẻ cùng chút hoài niệm dễ chịu của âm nhạc xưa. Trịnh Thăng Bình cũng nói trong sự kiện, anh đã dành hết tâm huyết đầu tư, sản xuất âm thanh chuẩn quốc tế.

Về việc kết hợp tình cũ Liz Kim Cương, Trịnh Thăng Bình nhận định: "Không ai có thể thay thế cô ấy". Với sản phẩm này, họ kết đôi lần nữa vì... quá khác biệt. "Chúng tôi khác nhau đến mức chưa từng khác với ai như vậy. Tôi thế này thì cô ấy thế khác. Mối quan hệ giữa tôi và Liz khác biệt đến mức trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho âm nhạc", anh nói.

Trích đoạn MV 'Khác biệt to lớn hơn'

Mỹ Loan