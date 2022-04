Trịnh Thăng Bình, Trung Quân tham gia Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam

Trịnh Thăng Bình

Chào mừng 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam năm 2022. Chương trình do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc và Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam, UBND TP. Hội An thực hiện.

Hội An là một thành phố di sản xinh đẹp nổi tiếng của Việt Nam và là điểm đến yêu thích của rất nhiều người Hàn Quốc. Đây là năm thứ 5 chương trình Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại đây.

Sự kiện Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam tại Hội An 2022 sẽ khai mạc vào 10h ngày 22/4/2022 gồm các hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc và văn hóa Hội An diễn ra liên tục trong 2 ngày như mặc thử trang phục truyền thống Hàn Quốc – Việt Nam hanbok, áo dài, thủ công mỹ nghệ Hội An, ẩm thực Hàn Quốc – Hội An, chợ phiên Hội An, vẽ mặt nạ Hội An, trải nghiệm du lịch và nội dung sáng tạo Hàn Quốc, trình diễn taekwondo và nhảy K-pop...

Sự kiện khép lại với đêm biểu diễn nghệ thuật đậm sắc Việt Nam – Hàn Quốc diễn ra vào 19h ngày 23/4/2022 với sự tham gia của các các sỹ, nhóm nhạc, nhóm nhảy nổi tiếng qua các bản nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc và Việt Nam như: Trung Quân Idol, Trịnh Thăng Bình, nhóm nhạc Cỏ Lạ, nhóm nhảy cover K-pop The A-code, nhóm nhạc Minh Tốc & Lam cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của Hội An.

Mai Linh