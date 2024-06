Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), sáng 20/6, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã đến thăm và chúc mừng Truyền hình Công an Nhân dân, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Hà Nội và Tạp chí Cộng sản. Cùng tham dự đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm và một số lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng thăm và chúc mừng Truyền hình Công an Nhân dân nhân dịp 21/6. Ảnh: Lê Anh Dũng

Báo cáo đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Truyền hình Công an Nhân dân cho hay, tiền thân của Truyền hình Công an Nhân dân là chương trình Vì an ninh Tổ quốc, phát sóng từ tháng 8/1972 trên các kênh sóng của Đài truyền hình Trung ương. Căn cứ tình hình mới, Bộ Công an đã đề xuất lên Chính phủ, dẫn đến sự ra đời của Truyền hình Công an Nhân dân năm 2011.

Đến thời điểm hiện tại, Truyền hình Công an Nhân dân có 1 kênh truyền hình với số lượng nhân sự chưa đến 500 người. Sau 13 năm xây dựng và phát triển, Truyền hình Công an Nhân dân đã đáp ứng được nhiệm vụ chính trị trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các nội dung sai trái, thù địch và đạt được một số thành tích nhất định.

Trong bối cảnh hiện nay, các thách thức mà Truyền hình Công an Nhân dân phải đối mặt là làm sao để đổi mới phương thức tác nghiệp, sản xuất nhằm đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ mới, làm sao để có nguồn lực, cơ chế tạo thuận lợi cho phát triển.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ với cán bộ, lãnh đạo Truyền hình Công an Nhân dân. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Truyền hình Công an Nhân dân là 1 trong 7 kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia. Điều đó có nghĩa là Truyền hình Công an Nhân dân phải đến được với tất cả người dân Việt Nam.

Căn dặn những người làm Truyền hình Công an Nhân dân, Bộ trưởng cho rằng, không gian chính, mặt trận chính hiện nay là không gian mạng. Nếu không truyền thông trên môi trường số chính là bỏ trống trận địa.

Ngoài việc đưa tin xác thực, đẩy lên nền tảng số, Truyền hình Công an Nhân dân phải “đi ra ngoài tin tức”, bằng việc có thêm nghề mới là phân tích, đánh giá, biến tin tức thành tri thức. Truyền hình Công an Nhân dân cũng có thể phát triển nền tảng số để người dùng đóng góp nội dung và đội ngũ KOL của chính mình để dẫn dắt dư luận xã hội.

Sứ mệnh mới của báo chí là khơi gợi khát vọng Việt Nam, từ đó tạo nên sức mạnh tinh thần để thúc đẩy đất nước phát triển. Bộ trưởng mong muốn những người làm Truyền hình Công an Nhân dân có thể đóng góp vào việc tạo nên khát vọng dân tộc.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng thăm và chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam nhân dịp 21/6. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trong chuyến thăm Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng vui mừng thông báo, Samsung đã gửi công văn xác nhận sẽ tích hợp VTVGo lên Smart TV và phím tắt trên điều khiển TV bán tại Việt Nam.

Đây cũng là nhà sản xuất cuối cùng trong 5 nhà sản xuất TV lớn xác nhận sẽ đưa nền tảng phát sóng truyền hình trên môi trường số VTVGo vào sản phẩm. Điều này sẽ giúp tăng sự nhận diện của thương hiệu VTV và đưa Đài Truyền hình Việt Nam đến gần hơn với khán giả.

Trước chia sẻ của người đứng đầu Bộ TT&TT, Tổng Giám đốc VTV Lê Ngọc Quang gửi lời cảm ơn Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ TT&TT đã phối hợp, dành nhiều thời gian, tâm sức, trí tuệ để hỗ trợ Đài Truyền hình Việt Nam, với thành quả cụ thể là đưa logo VTVGo xuất hiện trên tất cả điều khiển từ xa của các nhà sản xuất TV lớn.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng thăm và chúc mừng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cũng trong sáng 20/6, người đứng đầu Bộ TT&TT đã đến thăm và lắng nghe nhiều ý kiến đề xuất, chia sẻ của lãnh đạo và cán bộ nhân viên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội. Trong 2 năm qua, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động. Chính cán bộ công nhân viên Đài cũng cảm nhận được sự thay đổi này.

Chia sẻ với với đoàn công tác, ông Nguyễn Kim Khiêm, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, thay mặt 700 cán bộ nhân viên cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ thời gian qua. Nhờ vậy, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã có những chuyển đổi mạnh mẽ. Tại buổi làm việc, ông Khiêm cũng chia sẻ một số băn khoăn, mong được “thủ lĩnh” của lĩnh vực báo chí, truyền thông Việt Nam chia sẻ chỉ dẫn, định hướng.

Trước những băn khoăn của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ủng hộ việc đưa các sản phẩm nội dung do Đài sản xuất lên môi trường số, để chiếm lĩnh trận địa trên không gian số. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đưa ra một số gợi mở về cách làm để Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội có thể tự mình gỡ rối vấn đề quản lý và sử dụng tài sản công.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra định hướng cho sự phát triển của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Lê Anh Dũng

Định hướng cho chặng đường tiếp theo, Bộ trưởng cho rằng, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội nên hoạt động theo cơ chế “lưỡng tính”, vừa như một đơn vị sự nghiệp nhưng lại phải vận hành như một doanh nghiệp, trả lương theo cơ chế thị trường, chỉ có vậy mới thu hút được người giỏi về làm việc. Để làm được điều đó, nguồn kinh phí hoạt động của Đài nên đến từ hình thức hợp đồng đặt hàng.

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội bắt buộc phải đầu tư cho chuyển đổi số, tạo ra hệ tri thức của Đài, đưa tri thức của những người thông thái trong Đài vào trong trợ lý ảo. Điều này sẽ giúp thay đổi căn bản hệ tri thức và cách làm việc của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng thăm và chúc mừng Tạp chí Cộng sản. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tiếp đón Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và đoàn công tác Bộ TT&TT đến thăm trong buổi sáng 20/6, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình cho biết, điều mà đơn vị ông luôn trăn trở là làm sao để đổi mới, tăng cường sức ảnh hưởng và sự lan tỏa của Tạp chí, nhưng lại giảm tải được công việc cho người lao động.

Gợi ý cách làm, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, Tạp chí Cộng sản nên tự coi mình là ấn phẩm “mẹ”, sau đó sinh ra hệ thống “con”, sử dụng chất liệu do Tạo chí tạo ra để lan tỏa thông tin.

Tạp chí Cộng sản có thể đổi mới cách làm theo hướng cung cấp công cụ cho độc giả, phát triển trợ lý ảo để cung cấp thông tin lý luận cho các cán bộ trung, cao cấp thông qua hình thức hỏi và trả lời. Tạp chí cũng có thể xây dựng một hệ tri thức về lý luận để độc giả có thể tra cứu, tham vấn khi cần thiết, dùng công nghệ để nhặt ra các “hạt ngọc” từ những bài chia sẻ của người dân trên mạng.

Bộ TT&TT sẽ hỗ trợ Tạp chí Cộng sản trong việc hình thành chiến lược chuyển đổi số. Tuy vậy, để chuyển đổi số thành công, Tạp chí Cộng sản nên chọn ra từ một đến hai mũi đột phá, với những cách tiếp cận mới. Quan trọng hơn, quá trình chuyển đổi số của Tạp chí Cộng sản phải có sự tham gia trực tiếp của người đứng đầu.