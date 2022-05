Trọng Tấn khám phá trang trại nghìn mét vuông của Việt Hoàn

Trên trang cá nhân, Trọng Tấn chia sẻ hình ảnh đến thăm trang trại của người bạn thân - ca sĩ Việt Hoàn. "Lên thăm bác cả Hoàn", nam ca sĩ viết.

Cặp đôi có dịp hàn huyên tâm sự, dạo vườn và nấu các món dân dã miền quê. Trọng Tấn hào hứng nhớ lại tuổi thơ khi đi tìm mít chín, vào bếp luộc ngô. Khung cảnh yên bình như ở quê khiến họ được lắng lòng và thư thả trong những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5.

Trang trại của gia đình Việt Hoàn nằm cách Hà Nội 35 km, một nơi được bảo bọc bởi núi non. Đây cũng là nơi nam ca sĩ yêu thích, thường xuyên rủ bạn bè đến chơi hay tập nhạc. NSƯT Việt Hoàn chia sẻ, anh vốn yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống dân dã bình yên nên từ lâu đã chọn cuộc sống ngoại thành để sinh sống. Ngoài trồng cây, anh nuôi thêm các loại chim, gà, ngỗng, thỏ,...

Không chỉ gắn bó trong âm nhạc, Việt Hoàn và Trọng Tấn còn rất thân thiết ngoài đời. Cùng với Đăng Dương, cả ba là "tam ca nhạc đỏ" có sự nghiệp thành công. Họ luôn giúp đỡ để cùng nhau phát triển trong sự nghiệp âm nhạc cũng như tạo niềm vui cho mỗi người trong nhóm. Cả ba thường hẹn về trang trại của Việt Hoàn để vui chơi, tâm tình.

Trọng Tấn từng chia sẻ anh xem mối quan hệ của họ như "duyên tiền kiếp". Không chỉ gắn bó trên sân khấu, ba gia đình cũng chơi rất thân. Họ nhiều lần tổ chức liveshow chung để tôn vinh tình bạn, tình anh em, đồng nghiệp giữa ba người.

"Chúng tôi đi qua nhiều chặng đường. Không chỉ đứng chung sân khấu, gia đình chúng tôi cũng rất thân thiết. Chúng tôi có mối quan hệ chân tình, ngoài công việc, thường đi thăm nhau hay đưa cả gia đình đi du lịch cùng nhau. Tôi rất trân trọng anh Việt Hoàn. Anh giống như một người đàn anh trong nhóm. Anh luôn đau đáu với nghề và làm nghề rất nghiêm túc", Trọng Tấn chia sẻ về đồng nghiệp.

2 người vợ của Việt Hoàn và Trọng Tấn cũng rất thân thiết nhau.

Trước ý kiến so sánh cho rằng Việt Hoàn có phần "lép vế" khi tam ca cùng đồng nghiệp, Trọng Tấn lên tiếng bênh vực cho rằng 3 người có 3 màu giọng và phong cách khác nhau. Bản thân Việt Hoàn đa phong cách trong âm nhạc khi có thể hát nhạc đỏ, trữ tình và biểu diễn ở nhiều sân khấu. Do đó, việc so sánh là khập khiễng.

Bộ ba Trọng Tấn - Việt Hoàn - Đăng Dương tam ca

Thúy Ngọc