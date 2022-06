Với mục đích cọ xát và rà soát lực lượng cũng như thử nghiệm để chuẩn bị tranh tài trở lại ở V-League 2022, vào tháng 7 tới. Cúp tứ hùng Hải Phòng 2022 được tổ chức từ ngày 4 đến 10/6 trên sân Lạch Tray.

Trận ra quân là màn so tài giữa Viettel vs Hà Nội lúc 16h ngày 4/6 và chủ nhà Hải Phòng vs HAGL, vào lúc 19h cùng ngày.

Những người đồng đội ở ĐT Việt Nam Adriano Schmidt và Văn Toàn sẽ đối đầu với nhau chiều tối nay

