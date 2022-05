Văn Hậu tái xuất ở cúp Tứ hùng 2022

Đoàn Văn Hậu dính chấn thương và phải sang Hàn Quốc phẫu thuật hồi cuối năm 2021. Cầu thủ sinh năm 1999 vắng mặt ở AFF Cup 2020 và SEA Games 31, nhưng để ngỏ khả năng trở lại khi có tên trong danh sách thi đấu của CLB Hà Nội ở giải bóng đá Tứ hùng - cúp Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5, diễn ra trên SVĐ Lạch Tray, Hải Phòng từ ngày 4-10/6.

Đoàn Văn Hậu tỏ ra rất háo hức, anh nói: “Chấn thương của tôi hồi phục rất tốt. Cúp Tứ hùng là cơ hội để tôi rèn luyện. Hy vọng sau giải này, tôi có thể thi đấu với 100% phong độ”.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu

Cúp Tứ hùng được người hâm mộ rất chờ đợi khi quy tụ những đội bóng "hot" nhất V-League là Hà Nội FC, Viettel, HAGL và chủ nhà Hải Phòng. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm chọn ra nhà vô địch.

Do V-League 2022 nghỉ gần 4 tháng để nhường sân chơi cho U23 Việt Nam và ĐTQG, vì thế các đội bóng Hà Nội FC, Viettel, HAGL và Hải Phòng đều có sự chuẩn bị cho cúp Tứ hùng, qua đó "làm nóng" chuẩn bị cho ngày V-League trở lại vào cuối tháng 6.

Cúp Tứ hùng quy tụ những đội bóng hay nhất V-League 2022 lúc này

Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn cho biết: “BTC rất mong các đội thi đấu trung thực, đoàn kết và hiểu nhau”.

Cơ hội để các cầu thủ rèn luyện, khởi động cho ngày V-League 2022 trở lại

Theo lịch thi đấu, cúp Tứ hùng khai mạc vào ngày 4/6 với 2 cặp đấu là Hà Nội vs Viettel và HAGL vs Hải Phòng. Sau đó 3 ngày là cuộc đối đầu giữa Viettel vs Hải Phòng và Hà Nội vs HAGL. Lượt trận cuối diễn ra vào ngày 10/6, với hai cặp đấu Viettel vs HAGL và Hà Nội vs Hải Phòng.

Đại Nam