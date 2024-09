Clip xem trực tiếp 'Anh trai say hi':

Đội hình 4 nhóm trong chung kết 2 của Anh trai say hi gồm: Nhóm Hieuthuhai, Jsol, Dương Domic, Song Luân; Nhóm Anh Tú Atus, Rhyder, Isaac, Hurrykng; Nhóm Đức Phúc, Quân A.P, Anh Tú, Captain; Nhóm Quang Hùng MasterD, Negav, Pháp Kiều, Erik.

Tạo hình trong chung kết 2 của 4 nhóm.

Top 16 sau đó kết hợp DJ Alan Walker - chủ hit Faded với hơn 3,6 tỷ lượt xem trên YouTube trong tiết mục đặc biệt. Alan Walker còn sở hữu nhiều ca khúc đạt hàng tỷ lượt xem như: Alone, The Spectre, On my way... và kênh YouTube có hơn 45 triệu người đăng ký cùng 14 tỷ lượt xem.