{"article":{"id":"2225664","title":"\"Trùm cuối\" Honda Rebel 250 đời 2016 hàng hiếm giá 500 triệu đồng","description":"Chiếc xe phân khối lớn Honda Rebel 250 sản xuất cuối 2016 đến nay mới chỉ lăn bánh 112 km, được chủ nhân ở Hà Nội chào bán với giá đắt đỏ lên đến 500 triệu đồng vì sự độc hiếm.","contentObject":"<p>Honda Rebel là cái tên không xa lạ với dân chơi mô tô Việt thế hệ 6X, 7X và cả 8X bởi từng là dòng xe 2 bánh thời thượng, sang chảnh trong những năm thập niên 80, 90 của thế kỷ XX và đầu những năm 2000. Kiểu dáng cruiser cổ điển pha chút bụi bặm phong trần khiến Rebel được \"dán nhãn\" ước mơ của mọi thanh niên thời bấy giờ. </p>

<p>Ở giai đoạn này, những chiếc Rebel 250 đời 1985 (năm sản xuất đầu tiên) theo chân dân buôn về Việt Nam tạo nên sự mới mẻ thay cho những chiếc Minsk, Honda Cub, Simson. Đến giữa những năm 90, Honda Rebel xuất hiện nhiều hơn khi đất nước mở cửa. Tuy nhiên, thị trường sau đó cũng có thêm nhiều mẫu xe phân khối lớn cũng như các mẫu xe máy thời thượng khác làm cho Honda Rebel dần không còn là cái tên duy nhất để thể hiện chất chơi của người có tiền.</p>

<p>Năm 2016 là năm cuối cùng xe Honda Rebel 250 được sản xuất. Sang năm 2017, <a href=\"https://vietnamnet.vn/xe-may-honda-34-nam-tuoi-gia-220-trieu-o-ha-noi-591620.html\">Honda Rebel 250</a> đã được thay thế bằng Rebel 300 với thiết kế hoàn toàn khác biệt. Nhưng với những người đam mê xe cổ, mẫu Rebel 250 đến nay vẫn khiến họ xao động trước những chiếc xe còn giữ chất nguyên bản.</p>

<p></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-man-hinh-2023-12-11-luc-155245-97.png?width=768&s=PHClr3rPMmTsgwbn-WCTfg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-man-hinh-2023-12-11-luc-155245-97.png?width=1024&s=pB6MM1ArxI71sQAtNwrtBg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-man-hinh-2023-12-11-luc-155245-97.png?width=0&s=tlkKbV6Ox4vnwaIvhmMSwQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-man-hinh-2023-12-11-luc-155245-97.png?width=768&s=PHClr3rPMmTsgwbn-WCTfg\" alt=\"anh man hinh 2023 12 11 luc 155245.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-man-hinh-2023-12-11-luc-155245-97.png?width=260&s=5S9KtZ02lrMwDC5idIz1eQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Mới đây, anh Đỗ Quang Tú (87 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội), người nổi tiếng chuyên sưu tầm xe máy cổ, độc lạ đã gây chú ý trong cộng đồng chơi xe khi sở hữu chiếc Rebel 250 \"trùm cuối\" sản xuất 2016 với ngoại hình vẫn mới tinh như vừa xuất xưởng. </p>

<p>Trao đổi với VietNamNet, anh Tú cho biết: \"Chiếc xe này tôi săn mua được từ chủ cũ ở miền Trung. Đến nay, sau 7 năm, xe mới lăn bánh chỉ 112 km nhờ chủ cũ ít sử dụng. Người này gìn giữ xe rất cẩn thận nên tổng thể xe còn rất mới, nước sơn sáng bóng. Xe giữ nguyên bản chưa lên đồ chơi nào cả\". </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-man-hinh-2023-12-11-luc-155305-98.png?width=768&s=1_l5xTZubgi0B3f5i0diLg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-man-hinh-2023-12-11-luc-155305-98.png?width=1024&s=DsHF36OtHR1kodbdMVnhaA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-man-hinh-2023-12-11-luc-155305-98.png?width=0&s=GGXIj8s7mLDcG-J8o9lzjQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-man-hinh-2023-12-11-luc-155305-98.png?width=768&s=1_l5xTZubgi0B3f5i0diLg\" alt=\"anh man hinh 2023 12 11 luc 155305.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-man-hinh-2023-12-11-luc-155305-98.png?width=260&s=hABnztjKLIEJse1gTYDLWA\"></picture>

<figcaption>Honda Rebel 250 sản xuất 2016.</figcaption>

</figure>

<p>Cũng theo anh Tú, chiếc Honda Rebel 250 có giấy tờ đầy đủ, là hàng nhập khẩu chính ngạch, có số km lăn bánh quá ít nên được định giá lên đến 500 triệu đồng. Mức giá này cao gấp 2,5 lần giá xe cùng đời trên thị trường xe cũ và đắt hơn 4 lần giá xe Honda Rebel 300 đời mới hiện nay do Honda Việt Nam phân phối (125 triệu đồng). </p>

<p>Chiếc Honda Rebel 250 đời cuối 2016 của anh Tú sở hữu ngoại thất màu đen bóng. Kiểu dáng thiết kế mang đậm tính hoài cổ như đồng hồ tốc độ dạng tròn truyền thống chỉ báo vận tốc và quãng đường di chuyển, không có vòng tua, báo cấp số hay mức xăng. Đèn trước sau đều dùng bóng halogen, đèn xi-nhan hình chữ nhật. Bánh xe với vành nan hoa phía trước có kích cỡ 18-inch và phía sau kích cõ 15-inch. Ở đời xe này, điểm đặc trưng nổi bật là yên thấp, ghi-đông hơi kéo về sau, bình xăng tạo hình giọt nước uyển chuyển, hai ống xả thiết kế gọn gàng chạy dọc bên thân xe.</p>

<p>Honda Rebel 250 có chiều dài trục cơ sở 1.450 mm, chiều cao yên xe chỉ 600 mm, trọng lượng khoảng 150 kg. Đây là thông số khá lý tưởng, phù hợp với vóc dáng nam giới người Việt.</p>

<p>Về sức mạnh, xe được trang bị động cơ 4 thì, SOHC, 2 xi lanh thẳng hàng, 234 phân khối, công suất 16 mã lực, tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 16.8Nm tại 5.500 vòng/phút. Động cơ làm mát bằng gió, hộp số côn tay 5 cấp. </p>

<p>Trên thị trường xe cũ hiện nay, những chiếc Honda Rebel 250 không còn nhiều. Số các mẫu xe cùng phân khúc mô tô phân khối lớn kiểu dáng cruiser cũ giá trăm triệu cũng khá ít ỏi với các mẫu xe như Kawasaki Estrella 250, Yamaha V Star 250...</p>

<p><em><strong>Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết của Honda Rebel 250 đời 2016: </strong></em></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/406430550-370663628825004-6027067007499455638-n-99.jpg?width=768&s=gAW5bzH-pjaW_PAJYXb5SA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/406430550-370663628825004-6027067007499455638-n-99.jpg?width=1024&s=iItM6x2ZYevsaWbpiSXqiA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/406430550-370663628825004-6027067007499455638-n-99.jpg?width=0&s=pLLvy_fV9vE3TScwiyCULg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/406430550-370663628825004-6027067007499455638-n-99.jpg?width=768&s=gAW5bzH-pjaW_PAJYXb5SA\" alt=\"406430550 370663628825004 6027067007499455638 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/406430550-370663628825004-6027067007499455638-n-99.jpg?width=260&s=130bqa8uzasUPOt3cjztaQ\"></picture>

<figcaption>Ghi-đông trần và mặt đồng hồ có thiết kế truyền thống, đơn giản và ít nút bấm</figcaption>

</figure>

<p></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/401012330-220100204456914-2061257576785593080-n-100.jpg?width=768&s=lAiiHBBwq_MTgU7litIwnQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/401012330-220100204456914-2061257576785593080-n-100.jpg?width=1024&s=lugP6HSqRNddPIcczxtL_w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/401012330-220100204456914-2061257576785593080-n-100.jpg?width=0&s=8rz23RPm8JjHIeCUuPfQEw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/401012330-220100204456914-2061257576785593080-n-100.jpg?width=768&s=lAiiHBBwq_MTgU7litIwnQ\" alt=\"401012330 220100204456914 2061257576785593080 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/401012330-220100204456914-2061257576785593080-n-100.jpg?width=260&s=PlCZxw9eGWPjW-7D_H5Fmw\"></picture>

<figcaption>Vì là hàng xuất Mỹ nên đơn vị đo chính trên đồng hồ là dặm (mile) và dặm/giờ (MPH). Bên cạnh đó, người lái vẫn quan sát được kim đo tốc độ theo km/h nhưng ở chữ số nhỏ hơn và có màu đỏ.</figcaption>

</figure>

<p></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/370280922-334553485994830-8524008510063648428-n-101.jpg?width=768&s=xcSf3ng2XHuT91hqssrXqA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/370280922-334553485994830-8524008510063648428-n-101.jpg?width=1024&s=NIv5bs5q2i8ObBt1beMdpw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/370280922-334553485994830-8524008510063648428-n-101.jpg?width=0&s=k7-1wV3n87PWvQnCX-vZhw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/370280922-334553485994830-8524008510063648428-n-101.jpg?width=768&s=xcSf3ng2XHuT91hqssrXqA\" alt=\"370280922 334553485994830 8524008510063648428 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/370280922-334553485994830-8524008510063648428-n-101.jpg?width=260&s=4zePaVbDaI-rCLJADyYZwQ\"></picture>

<figcaption>Bánh trước xe dùng phanh đĩa của Nissin, phanh sau tang trống.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/386843034-796054755621811-7037549594398992510-n-102.jpg?width=768&s=MEla17GK01WHwZj0FcBGNA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/386843034-796054755621811-7037549594398992510-n-102.jpg?width=1024&s=Wt5FYe7ogdm9GwHOnxq_gA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/386843034-796054755621811-7037549594398992510-n-102.jpg?width=0&s=ATYUgs8f2I0bpSrhKJaahw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/386843034-796054755621811-7037549594398992510-n-102.jpg?width=768&s=MEla17GK01WHwZj0FcBGNA\" alt=\"386843034 796054755621811 7037549594398992510 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/386843034-796054755621811-7037549594398992510-n-102.jpg?width=260&s=iq9aWgbsHfQUE0Qp0oYKgQ\"></picture>

<figcaption> Yên xe Honda Rebel 250 thấp, được đánh giá là ngồi thoải mái hơn so với \"đàn em\" Rebel 300 sau này​.</figcaption>

</figure>

<p></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-man-hinh-2023-12-11-luc-155418-103.png?width=768&s=XcMFW5uXC8mqOMbAFz0guQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-man-hinh-2023-12-11-luc-155418-103.png?width=1024&s=54FF4b2-55SsyRRND08M8g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-man-hinh-2023-12-11-luc-155418-103.png?width=0&s=UHvQplbL2H8P3wnRGAhgjg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-man-hinh-2023-12-11-luc-155418-103.png?width=768&s=XcMFW5uXC8mqOMbAFz0guQ\" alt=\"anh man hinh 2023 12 11 luc 155418.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-man-hinh-2023-12-11-luc-155418-103.png?width=260&s=40gzwS3Sv9EvXZQ7oqbUqg\"></picture>

<figcaption>Vỏ động cơ Honda Rebel 250 2016 sử dụng nhôm mộc đánh bóng trông rất sang trọng.</figcaption>

</figure>

<p></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/406245064-890631409105232-3178139608691783507-n-104.jpg?width=768&s=sZfWghMH5MxiDlE_16f-kw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/406245064-890631409105232-3178139608691783507-n-104.jpg?width=1024&s=4tsBFjzCVeYrfCsRScitlQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/406245064-890631409105232-3178139608691783507-n-104.jpg?width=0&s=soY1VomMZq3vta4Bp1Diug\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/406245064-890631409105232-3178139608691783507-n-104.jpg?width=768&s=sZfWghMH5MxiDlE_16f-kw\" alt=\"406245064 890631409105232 3178139608691783507 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/406245064-890631409105232-3178139608691783507-n-104.jpg?width=260&s=7_-m4cA_MjJvib0hhAmsow\"></picture>

<figcaption>Lốp nguyên bản, còn giữ được gai cao su cho thấy xe rất ít sử dụng và được gìn giữ cẩn thận. </figcaption>

</figure>

<p></p>

<p><em>Bạn đang sở hữu xe đẹp, biển độc? Hãy chia sẻ hình ảnh, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!</em></p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702300653609\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2176089\"><a href=\"/gia-xe-honda-wave-bien-full-so-8-hon-1-ty-dong-dat-nhat-viet-nam-2176089.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/11/honda-wave-bien-full-so-8-chot-gia-hon-1-ty-dong-dat-nhat-viet-nam-110.jpg?width=0&s=LkPC1Up340En-M-h5Y-ymg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/11/honda-wave-bien-full-so-8-chot-gia-hon-1-ty-dong-dat-nhat-viet-nam-110.jpg?width=260&s=7z_-v9ig91BbMFOooH-Acg\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/gia-xe-honda-wave-bien-full-so-8-hon-1-ty-dong-dat-nhat-viet-nam-2176089.html\">Honda Wave biển \"full\" số 8 chốt giá hơn 1 tỷ đồng, đắt nhất Việt Nam</a><span class=\"summary__content-desc\">Chiếc xe máy số Honda Wave Alpha biển số 88-F8-8888 được anh Nguyễn Tiến Thành ở Hà Nội bán với giá đắt đỏ lên đến 1,088 tỷ đồng, gây sốt cộng đồng mê xe biển đẹp.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/trum-cuoi-honda-rebel-250-nam-2016-hang-hiem-gia-500-trieu-dong-2225664.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/trum-cuoi-honda-rebel-250-doi-2016-hang-hiem-gia-500-trieu-dong-95.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/trum-cuoi-honda-rebel-250-doi-2016-hang-hiem-gia-500-trieu-dong-96.png","updatedDate":"2023-12-12T07:12:17","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"12/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2225090","title":"Trung Quốc phản bác chính sách trợ cấp xe điện của Mỹ 'đi ngược quy định WTO'","description":"Chính quyền Trung Quốc đang rất không hài lòng và đã có các động thái tố cáo Mỹ đã thực hiện các chính sách mang tính bảo hộ đối với xe điện, vi phạm các quy định của WTO.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trung-quoc-phan-bac-chinh-sach-tro-cap-xe-dien-cua-my-di-nguoc-quy-dinh-wto-2225090.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/trung-quoc-phan-bac-chinh-sach-tro-cap-xe-dien-cua-my-di-nguoc-quy-dinh-wto-1528.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T06:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225597","title":"Hai vợ chồng buôn lậu hàng trăm ô tô độc hiếm từ Nhật Bản","description":"Mỹ - Vụ việc gây chấn động cộng đồng chơi xe ở Mỹ. Một cặp vợ chồng tại tiểu bang Florida bị phát hiện buôn lậu hàng trăm chiếc ô tô độc hiếm từ Nhật Bản vào Mỹ khiến hàng trăm khách hàng chịu thiệt hại vì không thể tiếp tục sử dụng xe.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-vo-chong-buon-lau-o-to-doc-hiem-tu-nhat-ban-vao-my-2225597.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hai-vo-chong-buon-lau-hang-tram-o-to-doc-hiem-tu-nhat-ban-1324.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T20:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225690","title":"Top 10 xe bán chạy tháng 11: Yaris Cross bất ngờ góp mặt, Santa Fe biến mất","description":"Trong top 10 xe bán chạy nhất tháng 11/2023, Mazda CX-5, Hyundai Accent và Toyota Vios vẫn duy trì 3 vị trí dẫn đầu. Toyota Veloz Cross và tân binh Yaris Cross bất ngờ góp mặt ấn tượng khiến Hyundai Santa Fe, Kia Seltos biến mất.","displayType":1,"category":{"name":"Đánh giá xe ","detailUrl":"/oto-xe-may/danh-gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/danh-gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/top-10-xe-ban-chay-thang-11-yaris-cross-bat-ngo-gop-mat-santa-fe-bien-mat-2225690.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/top-10-xe-ban-chay-thang-11-yaris-cross-bat-ngo-gop-mat-santa-fe-bien-mat-1305.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T20:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225563","title":"Những mẫu xe Hongqi được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng","description":"Trong những sự kiện lớn trong và ngoài nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình luôn sử dụng chiếc xe mang thương hiệu Hongqi do tập đoàn FAW thiết kế riêng cho các nguyên thủ nước này.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-mau-xe-hongqi-duoc-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-su-dung-2225563.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nhung-mau-xe-hongqi-duoc-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-su-dung-1262.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T19:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225519","title":"Xe Jaguar gỉ sét, không còn chạy được vẫn có giá hơn 2 tỷ đồng","description":"Một chiếc xe Jaguar XK150 S 1959 trong tình trạng cũ rích, gỉ sét hoàn toàn và không chạy được nữa nhưng được bán với giá lên đến 80.000 bảng Anh (khoảng hơn 2,4 tỷ đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xe-jaguar-phu-ri-set-khong-con-chay-duoc-van-hon-2-ty-dong-2225519.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/xe-jaguar-gi-set-khong-con-chay-duoc-van-co-gia-hon-2-ty-dong-1015.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T16:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225672","title":"Hãng xe Trung Quốc đầu tiên vào Mỹ: Phần thưởng cho người không bỏ cuộc","description":"Sản xuất ô tô là con đường đầy chông gai đối với công ty Trung Quốc này, thành công hiện tại được góp nhặt từ nhiều thất bại.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-xe-trung-quoc-dau-tien-vao-my-phan-thuong-cho-nguoi-khong-bo-cuoc-2225672.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hang-xe-trung-quoc-dau-tien-vao-my-phan-thuong-cho-nguoi-khong-bo-cuoc-973.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:44:10","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225668","title":"Những tính năng ô tô tự kích hoạt khi tai nạn","description":"Các nhà sản xuất ô tô đang ngày càng chú trọng vào việc phát triển các tính năng an toàn tự kích hoạt nhằm mang lại trải nghiệm lái xe an toàn.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/8-tinh-nang-o-to-tu-kich-hoat-khi-tai-nan-2225668.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nhung-tinh-nang-o-to-tu-kich-hoat-khi-tai-nan-960.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225654","title":"Cách phát hiện dầu nhớt giả, kém chất lượng","description":"Với tình trạng làm giả dầu nhớt ngày một nhiều, người tiêu dùng nên trang bị những kiếm thức để kiểm tra kỹ dầu nhớt, kịp thời phát hiện các loại nhớt giả, nhớt kém.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-phat-hien-dau-nhot-gia-kem-chat-luong-2225654.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nhot-gia-919.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225411","title":"Có nên bỏ tiền triệu vệ sinh khoang máy ô tô cho sạch đẹp để đi chơi Tết?","description":"Mỗi lần tôi đi rửa xe, các nhân viên của một trung tâm gần nhà thường mời chào sử dụng gói vệ sinh khoang máy chi phí trên dưới 1 triệu đồng. Khi rửa xong, khoang máy sẽ bóng đẹp nhìn khá \"thích mắt\". Tôi có nên thử không để xe sạch đẹp đi chơi Tết?","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-nen-ve-sinh-khoang-may-o-to-cho-sach-dep-de-di-choi-tet-2225411.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/co-nen-bo-tien-trieu-ve-sinh-khoang-may-o-to-cho-sach-dep-de-di-choi-tet-410.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224921","title":"Mỹ siết chặt trợ cấp xe điện, rào cản cho các hãng pin ô tô Trung Quốc","description":"Kể từ 1/1/2024, các quy định siết chặt trợ cấp xe điện liên quan đến nguồn gốc linh kiện sản xuất ngoài nước Mỹ sẽ khiến nhiều hãng xe lớn như Ford, Tesla bị ảnh hưởng đáng kể.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-siet-chat-tro-cap-xe-dien-rao-can-cho-cac-hang-pin-o-to-trung-quoc-2224921.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/my-siet-chat-tro-cap-xe-dien-rao-can-lon-cho-cac-hang-pin-o-to-trung-quoc-4.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224586","title":"\"Tài già\" chỉ ra những mẹo giúp lái xe an toàn khi đi ngược nắng","description":"Nắng \"xiên khoai\" thẳng vào khoang lái ngay cả trong những ngày mùa đông như hiện nay luôn khiến cánh lái xe khó chịu và gặp khó khăn khi quan sát phía trước.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/5-meo-giup-lai-xe-an-toan-khi-di-nguoc-nang-2224586.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/tai-gia-chi-ra-nhung-meo-giup-lai-xe-an-toan-khi-di-nguoc-nang-1165.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T06:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225277","title":"Đại gia tặng sinh nhật vợ 70 tuổi siêu xe triệu đô Bugatti Chiron Super Sport","description":"Nhân kỷ niệm sinh nhật người vợ tròn 70 tuổi, một nhà sưu tập xe ở Mỹ đã tặng cho vợ của mình một chiếc siêu xe Bugatti Chiron Super Sport độc nhất thế giới. Giá trị của chiếc siêu xe này không dưới 4 triệu USD do được cá nhân hóa.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-gia-tang-sinh-nhat-vo-sieu-xe-bugatti-chiron-super-sport-2225277.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/dai-gia-tang-sinh-nhat-vo-70-tuoi-sieu-xe-trieu-do-bugatti-chiron-super-sport-814.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T19:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225091","title":"Bán tải điện hot nhất thế giới Tesla Cybertruck gây tranh cãi 'thiết kế gây nguy hiểm'","description":"Tesla Cybertruck nổi bật với ngoại hình đậm chất tương lai với khối hình hộp nhiều góc cạnh, có khả năng chống đạn nhưng có ý kiến cho rằng vỏ thép dày, cứng với thiết kế nhiều góc cạnh lại gây nguy hiểm cho người đi bộ hay xe khác.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tai-dien-tesla-cybertruck-bi-che-thiet-ke-gay-nguy-hiem-2225091.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ban-tai-dien-hot-nhat-the-gioi-tesla-cybertruck-bi-che-thiet-ke-gay-nguy-hiem-543.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T17:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225264","title":"Nam thanh niên lái mô tô gây va chạm với người phụ nữ đi Honda SH rồi bỏ chạy","description":"Nam thanh niên lái xe mô tô, trong lúc sang đường đã gây va chạm với một xe Honda SH khác khiến người phụ nữ trên xe ngã văng ra đường. Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn, nam thanh niên đã nhanh chóng bỏ chạy.","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-thanh-nien-lai-mo-to-gay-va-cham-voi-nguoi-phu-nu-di-honda-sh-roi-bo-chay-2225264.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nam-thanh-nien-lai-mo-to-gay-va-cham-voi-nguoi-phu-nu-di-honda-sh-roi-bo-chay-520.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T16:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225279","title":"Những mẹo hữu ích người sử dụng xe ô tô nên biết","description":"Lái xe ô tô lâu năm nhưng có thể nhiều người chưa biết đến những mẹo đơn giản, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, tiền bạc cũng như tăng trải nghiệm lái xe sau đây.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/10-meo-huu-ich-nguoi-su-dung-xe-o-to-nen-biet-2225279.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nhung-meo-huu-ich-nguoi-su-dung-xe-o-to-nen-biet-494.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225278","title":"8 lý do khiến Aston Martin DB11 có mức giá \"cắt cổ\"","description":"Aston Martin DB11 là một trong những đại diện mới nhất của dòng xe thể thao hạng sang DB đầy danh tiếng của nhà sản xuất ô tô Anh Quốc. Được phân phối với mức giá cực kỳ đắt đỏ - gần 20 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/8-ly-do-khien-aston-martin-db11-co-muc-gia-cat-co-2225278.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/8-ly-do-khien-aston-martin-db11-co-muc-gia-cat-co-481.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:08:41","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224931","title":"Nóng trên đường: 'Tai bay vạ gió' vì kiểu lái xe siêu ẩu của tài xế","description":"Những tình huống lái xe vượt ẩu, lấn làn, nhập làn thiếu quan sát,... luôn gây ra những nguy hiểm khôn lường, ảnh hưởng lớn đến chính mình và các phương tiện khác.","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nong-tren-duong-tai-bay-va-gio-vi-kieu-lai-xe-sieu-au-cua-tai-xe-2224931.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nong-tren-duong-tai-bay-va-gio-vi-kieu-lai-xe-sieu-au-cua-tai-xe-438.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T14:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225133","title":"Nam tài tử Hollywood lái xe gây tai nạn nói \"không nhớ gì\", bảo hiểm thoái thác","description":"Mỹ - Một nam tài tử nổi tiếng của Hollywood lái xe bán tải bất ngờ tăng tốc mất kiểm soát ở ngã tư, gây tai nạn nghiêm trọng. Vụ việc gây khiếu kiện khi bảo hiểm thoái thác trách nhiệm, hãng xe phủ nhận lỗi xe, còn nam tài tử nói \"không nhớ gì cả\".","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-tai-tu-hollywood-lai-xe-gay-tai-nan-noi-khong-nho-gi-bao-hiem-thoai-thac-2225133.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nam-tai-tu-hollywood-lai-xe-gay-tai-nan-noi-khong-nho-gi-bao-hiem-thoai-thac-435.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T13:46:04","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225261","title":"Ông lớn bán ô tô đạt lợi nhuận èo uột vì thị trường ảm đạm","description":"Mặc các nhà sản xuất và đại lý liên tục giảm giá, khuyến mãi, thị trường ô tô vẫn ảm đạm, dù đã bước vào mùa mua sắm cao điểm cuối năm.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-lon-ban-o-to-dat-loi-nhuan-eo-uot-vi-thi-truong-am-dam-2225261.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ong-lon-ban-oto-dat-loi-nhuan-eo-uot-vi-thi-truong-am-dam-389.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T12:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225067","title":"Honda Winner X 2024 thêm công nghệ mới nổi trội, động cơ vẫn là điểm trừ so với đối thủ Yamaha Exciter","description":"Honda Winner X 2024 vừa ra mắt với giá không đổi từ 46,6 đến 50,56 triệu đồng. Xe được bổ sung công nghệ của xe đua nhằm quyết đấu với đối thủ Yamaha Exciter vốn có sức mạnh lớn hơn.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/honda-winner-x-2024-them-cong-nghe-dong-co-van-la-diem-tru-so-voi-doi-thu-yamaha-exciter-2225067.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/honda-winner-x-2024-them-cong-nghe-dong-co-van-la-diem-tru-so-voi-doi-thu-yamaha-exciter-343.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T11:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224728","title":"Thêm giải pháp mới phân biệt dầu nhớt Caltex chính hãng","description":"Caltex đã nghiên cứu và cho ra đời giải pháp Ring Peel Liner (RPL) tiên tiến hay còn gọi là Màng Seal Sao nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh từ dầu nhớt giả, kém chất lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Khám phá","detailUrl":"/oto-xe-may/kham-pha","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/kham-pha","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/them-giai-phap-moi-phan-biet-dau-nhot-caltex-chinh-hang-2224728.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/them-giai-phap-moi-phan-biet-dau-nhot-caltex-chinh-hang-932.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T08:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224009","title":"Honda Civic 2010 giá hơn 200 triệu, bền dáng nhưng tốn xăng, có nên mua?","description":"Honda Civic thế hệ thứ 8 (2006-2011) được coi là thành công nhất của mẫu xe này tại Việt Nam. Trên sàn xe cũ hiện nay, những chiếc Civic đời này vẫn khá hút khách với giá từ 200-300 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Đánh giá xe ","detailUrl":"/oto-xe-may/danh-gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/danh-gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xe-honda-civic-2010-hon-200-trieu-ben-dang-nhung-ton-xang-co-nen-mua-2224009.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/honda-civic-2010-gia-hon-200-trieu-ben-dang-nhung-ton-xang-co-nen-mua-1019.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225030","title":"Tôi có nên bán xe 7 chỗ Toyota Innova 2007 đổi sang ô tô nhỏ KIA Morning 2016?","description":"Hiện tôi đang sử dụng một xe 7 chỗ nhãn hiệu Toyota Innova nhưng đời khá sâu và có ý định bán đi để đổi sang xe ô tô cỡ nhỏ như KIA Morning đời cao để giảm thiểu chi phí sửa chữa cũng như tăng thời gian kiểm định.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn","detailUrl":"/oto-xe-may/tu-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/tu-van","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toi-co-nen-ban-xe-7-cho-toyota-innova-2017-doi-sang-o-to-nho-kia-morning-2016-2225030.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/toi-co-nen-ban-xe-7-cho-toyota-innova-2007-doi-sang-o-to-nho-kia-morning-2016-917.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T19:04:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224943","title":"Nghẹt thở màn bỏ chạy của tên trộm xe Mazda và cái kết đắng","description":"Nhóm trộm lái chiếc SUV Mazda bỏ trốn khi bị cảnh sát truy đuổi ở Sydney (Australia) đã gây ra tai nạn liên hoàn với hai chiếc ô tô khác, rồi lật ngửa trên đường.","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghet-tho-man-bo-chay-cua-ten-trom-xe-mazda-va-cai-ket-dang-2224943.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nghet-tho-man-bo-chay-cua-ten-trom-xe-mazda-va-cai-ket-dang-860.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T18:23:59","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224795","title":"Mazda CX-3 thêm bản giá rẻ, có bớt lép vế so với KIA Seltos, Hyundai Creta?","description":"Mẫu SUV đô thị Mazda CX-3 vừa được nâng cấp với thay đổi nhẹ cả ở thiết kế và trang bị. Trong đó, hãng xe Nhật Bản ra thêm bản tiêu chuẩn có giá 524 triệu nhằm cải thiện doanh số.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mazda-cx-3-them-ban-gia-re-co-bot-lep-ve-so-voi-kia-seltos-hyundai-creta-2224795.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/mazda-cx-3-them-ban-gia-re-co-bot-lep-ve-so-voi-kia-seltos-hyundai-creta-365.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T12:31:53","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa