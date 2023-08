Một kỹ sư lắp ráp làm việc ở nhà máy ASML tại Veldhoven, Hà Lan ngày 16/6/2023. (Ảnh: Reuters)

Theo báo cáo vừa được công ty tư vấn bán dẫn JW Insights công bố, kim ngạch nhập khẩu máy in thạch bản Hà Lan của Trung Quốc đã tăng vọt trong năm nay, doanh số 7 tháng đầu năm vượt quá dự đoán cả năm 2023 của ASML.

Từ tháng 1 đến tháng 7/2023, số lượng máy in thạch bản – chủ yếu từ ASML – mà Trung Quốc nhập khẩu tăng 64,8%, lên 2,58 tỷ USD.

Tháng 1/2023, ASML dự đoán doanh số bán cho Trung Quốc năm nay sẽ ổn định ở mức khoảng 2,36 tỷ USD, tương đương 14% doanh thu thường niên. Tháng 7/2023, Trung Quốc nhập khẩu 626 triệu USD máy in thạch bản từ Hà Lan, cao gấp 8 lần so với một năm trước.

ASML gần như độc quyền thế giới về máy in thạch bản cao cấp, cần để sản xuất chip tiên tiến. Dưới áp lực của Mỹ, công ty phải ngừng xuất khẩu máy in thạch bản cực tím (EUV) cho Trung Quốc. Cho tới nay, hãng vẫn tiếp tục bán loại máy in thạch bản DUV kém hiện đại hơn nhưng rất có thể điều này sắp thay đổi.

Theo quy định mới của Hà Lan có hiệu lực từ ngày 1/9, ASML phải xin giấy phép để bán máy in thạch bản DUV tiên tiến nhất, đây là đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc. Hệ quả là các doanh nghiệp Trung Quốc chạy đua dự trữ máy móc để đáp ứng nhu cầu sản xuất lâu nhất có thể.

Báo cáo chỉ ra, từ năm 2015 đến 2022, Giang Tô, Thượng Hải và Bắc Kinh là các thành phố nhập khẩu máy in ASML lớn nhất. Nhu cầu lớn từ Trung Quốc giúp bù đắp phần nào sự sụt giảm trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu và kích thích doanh số ASML năm nay.

Đầu năm 2023, chính phủ Trung Quốc chỉ trích Mỹ “ép” các nước khác phong tỏa công nghệ với nước này và làm suy yếu thương mại quốc tế, quy tắc thị trường cũng như sự ổn định của chuỗi kinh tế thế giới. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, công ty thiết bị Shanghai Micro Electronics Equipment có thể cung cấp máy in thạch bản có khả năng sản xuất chip 28nm vào cuối năm 2023.

(Theo SCMP)