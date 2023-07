Ngày 24/7, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Đắk Lắk.

Trong chuyến thăm và làm việc này, đoàn công tác đã có các hoạt động tri ân người có công tại địa phương nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và đại diện các ban, ngành mặc niệm tưởng nhớ Anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn công tác cùng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thắp hương các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: TTXVN)

Sau lễ dâng hương, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 6 gia đình liệt sĩ hy sinh trong vụ trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin) bị tấn công vào rạng sáng 11/6 vừa qua.

Các liệt sĩ gồm: Thiếu tá Hoàng Trung (cán bộ Công an xã Ea Ktur); Đại úy Nguyễn Đăng Nhân (cán bộ Công an xã Ea Ktur), Thiếu tá Trần Quốc Thắng (cán bộ Công an xã Ea Tiêu); Đại úy Hà Tuấn Anh (cán bộ Công an xã Ea Tiêu); Nguyễn Văn Kiên (Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur); Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu).

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thắp hương viếng Thiếu tá Hoàng Trung, một trong 6 liệt sĩ hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ vào sáng ngày 11/6/2023. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, ông Phan Đình Trạc đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk cùng các ngành đặc biệt quan tâm, giúp đỡ gia đình của 6 liệt sĩ sớm vượt qua nỗi mất mát để hướng đến cuộc sống tốt đẹp.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, động viên gia đình các liệt sĩ ở huyện Cư Kuin, Đắk Lắk.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, các chế độ, chính sách đối với thân nhân các liệt sĩ hy sinh vừa qua đã và sẽ được Bộ quan tâm đặc biệt, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.