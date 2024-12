Hội nghị đã thông qua tờ trình về phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng dẫn của Trung ương. Theo phương án này, đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, dự kiến sẽ giảm 2 cơ quan đảng trực thuộc Tỉnh ủy. Đối với cơ quan chuyên môn, các ban quản lý dự án và các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Bình Định, dự kiến giảm 6 sở, 2 ban quản lý thuộc UBND tỉnh và 2 công ty. Đối với các ban chỉ đạo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập, Bình Định dự kiến giảm 6 ban (do kết thúc hoạt động); kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Định. Thành lập Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể, Hội đồng Nhân dân, tư pháp cấp tỉnh và Đảng bộ chính quyền cấp tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy. Kết thúc hoạt động của 8 đảng đoàn, 3 ban cán sự đảng của các cơ quan đơn vị cấp tỉnh. Như vậy, 8 đảng đoàn, 3 ban cán sự đảng trực thuộc tỉnh ủy sẽ tinh giản; tăng 1 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Bình Định (do kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhưng thành lập mới 2 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy). Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Định hướng dẫn rà soát, sắp xếp cơ cấu lại tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc và đơn vị sự nghiệp của Tỉnh uỷ, phấn đấu giảm khoảng 15% đầu mối bên trong.