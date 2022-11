Trưởng Công an 2 quận ở TP.HCM được thăng hàm Đại tá

Ngày 24/11, Công an TP.HCM trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với Trưởng Công an quận Tân Bình Nguyễn Thành Lợi và Trưởng Công an quận 3 Trần Hồng Minh.

Công an TP.HCM cũng trao quyết định của Bộ trưởng Công an về việc thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an quận 12 Đinh Trần Ngọc Tiên.

Đại diện Ban giám đốc Công an TP.HCM trao quyết định cho các cán bộ. Ảnh: CA

Trong buổi lễ, Giám đốc Công an TP.HCM cũng có quyết định bổ nhiệm, điều động công tác đối với Trung tá Nguyễn Văn Đạt - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an huyện Củ Chi đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an quận Tân Phú.