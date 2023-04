Ngày 19/4, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Châu (17 tuổi), Đặng Lâm Thái Hùng (16 tuổi), T.M.Đ. (15 tuổi) và T.V.K. (14 tuổi) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h45 ngày 17/4, Trần Văn Bảo (17 tuổi, ở huyện Tân Hiệp) đến Công an xã Tân An trình báo bị 4 thiếu niên dùng dao tự chế khống chế cướp xe máy.

Sau khi nghe Công an xã Tân An báo cáo, Thượng tá Nguyễn Văn Đủ, Trưởng Công an huyện Tân Hiệp, đã trực tiếp cùng với các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện vào cuộc điều tra truy xét.

Các nghi phạm trong "băng cướp nhí" gồm: Châu, Hùng, Đ. và K. bị tạm giữ. Ảnh: Anh Vũ.

Đến chiều 18/4, Thượng tá Nguyễn Văn Đủ phát hiện một nhóm thiếu niên có biểu hiện nghi vấn đang chạy xe trên đường hướng về TP Rạch Giá nên nên âm thầm bám theo khoảng 20km.

Khi nhóm thiếu niên vào quán cà phê ven đường ở phường Vĩnh Thông (TP. Rạch Giá), Thượng tá Nguyễn Văn Đủ cũng bước vào ngồi bàn bên cạnh.

Lúc này, lực lượng trinh sát cũng có mặt tại quán. Trong lúc ngồi trong quán, Thượng tá Nguyễn Văn Đủ nghe 4 thiếu niên nói về “chiến tích” vụ cướp đêm trước.

Trưởng Công an huyện Tân Hiệp khẳng định đây là 4 nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn trên địa bàn nên ra hiệu, rồi cùng các trinh sát khống chế bắt giữ 4 thiếu niên nói trên đưa về trụ sở làm việc.

Hung khí các nghi phạm dùng để khống chế nạn nhân. Ảnh: Anh Vũ

Tại cơ quan Công an, bước đầu các nghi phạm khai, do không có tiền tiêu xài và xe đi lại, nên chiều 17/4, Châu rủ Hùng và K. cùng Đ. đi “đá xe”.

Khi đi, cả bọn mang theo 2 cây dao tự chế. Sau khi cướp xe máy của anh Trần Văn Bảo, 4 nghi phạm thay biển số giả.

Theo Công an, nhóm thiếu niên này còn gây ra các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Rạch Giá và huyện Châu Thành.