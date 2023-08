Trước đó, tại Kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào cuối tháng 7/2023 đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Thái Thanh Bình - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện (theo chủ trương Bí thư không kiêm nhiệm làm Chủ tịch UBND huyện), đồng thời giới thiệu và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện đối với Thượng tá Nguyễn Thành Thường - Trưởng Công an huyện Bắc Tân Uyên.

Thượng tá Nguyễn Thành Thường được bầu làm chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên - Ảnh: CACC

Dự kiến trong ngày 15/8, huyện Bắc Tân Uyên sẽ tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện cho ông Thường.

Cũng tại Bình Dương, vào tháng 12/2022, HĐND TP Dĩ An đã bầu chức danh Chủ tịch UBND TP. Theo đó, Thượng tá Võ Văn Hồng - Trưởng Công an TP Dĩ An được bầu làm Chủ tịch UBND TP, thay cho ông Lê Thành Tài được điều động làm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương vào tháng 6/2022.

Như vậy, chỉ trong vòng 8 tháng đã có 2 trưởng công an cấp huyện ở Bình Dương chuyển ngành, đảm nhận chức vụ Chủ tịch UBND cùng cấp. Hai tân chủ tịch này đều trưởng thành từ lực lượng Công an nhân dân, có nhiều kinh nghiệm và gắn bó với địa phương trong nhiều năm.

Cũng trong ngày 14/8, Công an tỉnh Bình Dương cũng quyết định điều động Thượng tá Phạm Quang Trưởng - Phó Trưởng phòng CSGT đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP Thuận An.

Quyết định điều động Trung tá Trần Minh Tuấn - Phó Trưởng Công an TP Thuận An đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương.