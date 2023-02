Trưởng công an phường để lại sổ tiết kiệm trước khi tử vong ở trụ sở

Tối 27/2, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, trước khi tử vong, ông N.H.A. (Trưởng Công an phường Điện An) đã để lại một sổ tiết kiệm cho gia đình.

Ngoài sổ tiết kiệm trên, ông A. không để lại bất cứ gì khác. Thông tin từ gia đình, ông A. rời khỏi nhà từ 3h sáng cùng ngày. Đến khoảng 4h, các chiến sĩ trực ban phát hiện ông tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà xe trụ sở. Ông A. không có mâu thuẫn hay nợ nần, gia đình không phải nghèo khó. Theo UBND phường Điện An, ông A. công tác tại phường từ năm 2015. Những ngày qua, ông làm việc bình thường, vui vẻ, không có biểu hiện khác lạ, luôn hoàn thành nhiệm vụ trong công việc.