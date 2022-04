Trưởng công an phường lái ô tô ép ngã 2 kẻ cướp ở Cần Thơ

Vụ việc xảy ra vào chiều 27/4, trên đường Lê Hồng Phong (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đoạn trước trường THCS Trà An.

Thời điểm đó, Đại úy Phan Minh Hưng, Trưởng Công an phường An Nghiệp (quận Ninh Kiều) đang lái ô tô, hướng từ quận Ninh Kiều đến quận Ô Môn.

Đại úy Hưng vừa lái ô tô qua khu vực Trường THCS Trà An thì phát hiện 2 đối tượng đi xe máy giật túi xách của một nữ học sinh đang đứng trên vỉa hè. Đại úy Hưng liền lái ô tô ép xe máy của 2 kẻ vừa cướp giật.

Đại úy Hưng lái ô tô ép ngã xe máy của hai kẻ cướp. Ảnh: C.A

Đại úy Hưng nhanh chóng xuống ô tô, khống chế kẻ cướp là Vũ Thượng Đỉnh (42 tuổi, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy). Kẻ còn lại là Nguyễn Hồng Tâm (42 tuổi, ngụ phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều) bỏ chạy nhưng sau đó đã bị Công an phường Trà An, bắt giữ.

Hai nghi phạm Đỉnh và Tâm tại Công an. Ảnh: C.A

Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu hồi túi xách. Ô tô của Đại úy Hưng bị hư hỏng phần đầu. Cơ quan Công an đã tạm giữ 2 kẻ cướp và xe máy là phương tiện gây án, để phục vụ công tác điều tra.

Thiện Chí