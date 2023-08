Chiều 15/8, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Đình Dương - Trưởng Công an TP Thủ Đức giữ chức Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP.HCM thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Thượng tá Nguyễn Đình Dương.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương nhận quyết định. Ảnh: Linh An

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, 47 tuổi, quê quán tại huyện Củ Chi, TP.HCM và trưởng thành trong lực lượng CSGT.

Từ tháng 3/2010, ông Nguyễn Đình Dương giữ chức Phó đội trưởng Đội CSGT - Trật tự, Công an quận Gò Vấp rồi Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự, Công an quận Tân Bình.

Từ tháng 11/2017, ông giữ chức vụ Phó trưởng Công an quận 2 (nay là TP Thủ Đức).

Giữa năm 2020, Ban giám đốc Công an TP.HCM có quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Đình Dương về làm Trưởng Công an quận 4.

Cũng cuối năm 2020, Ban giám đốc điều động ông Dương về làm Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08).

Ngày 1/6/2023 vừa qua, Ban giám đốc lại điều động Thượng tá Nguyễn Đình Dương làm Trưởng Công an TP Thủ Đức, thay cho Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng chuyển ngành sang Viện KSND tối cao.

Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng, Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Đình Dương giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM.