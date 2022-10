Trưởng công an xã làm 'bà đỡ' cho thai phụ ngay trên đường

Vào khoảng 10h30 phút ngày 23/10, trên đường đi công tác từ Công an xã Co Mạ về thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu (Sơn La), Trung tá Lò Văn Ức, Trưởng Công an xã Co Mạ thấy vợ anh Vừ A Sía, sinh năm 1987, thường trú tại bản Tìa Là, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) lên cơn đau, nằm gục xuống lề đường.

Trung tá Lò Văn Ức và cháu bé chào đời khỏe mạnh. Lại gần thăm hỏi, nhận định vợ anh Vừ A Sía đang trở dạ, không thể tiếp tục đi tới bệnh viện được nữa, Trung tá Lò Văn Ức với kinh nghiệm và kiến thức sơ cứu đã ngay lập tức cùng anh Vừ A Sía hỗ trợ người vợ hạ sinh thành công; Đồng thời, trung tá Ức đã gọi xe cấp cứu từ Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu để vợ, con anh Vừ A Sía được chăm sóc tốt nhất. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, bé trai nặng hơn 2kg đã chào đời kháu khỉnh, mẹ con sản phụ khoẻ mạnh. "Ca sinh nở đã mẹ tròn con vuông, bản thân tôi cảm thấy rất vui. Trong trường hợp đó thì ai cũng sẽ làm như vậy thôi”- Trung tá Lò Văn Ức, trưởng Công an xã Co Mạ, huyện Thuận Châu chia sẻ. Theo VOV