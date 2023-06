Nhiều học bổng cho sinh viên

Trong năm học 2023-2024, Trường ĐH Mở TP.HCM có các suất học bổng cụ thể như sau: 2 suất Học bổng Thủ khoa tuyển sinh, tân sinh viên (SV) được nhận học bổng toàn phần suốt 4 năm học, riêng năm nhất được nhận 200% học phí; 2 suất Học bổng Á khoa tuyển sinh, tân SV được nhận học bổng toàn phần suốt 4 năm học, riêng năm nhất được nhận 180% học phí; 58 suất Học bổng Thủ khoa ngành, tân SV nhận học bổng toàn phần suốt 4 năm học, riêng năm nhất được nhận 150% học phí.

SV ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, ĐH Mở TP.HCM trong giờ thực hành

Ngoài ra, Trường ĐH Mở TP.HCM còn dành 100 suất Học bổng toàn phần suốt 4 năm học cho tân SV là: học sinh giỏi các trường THPT chuyên và năng khiếu được ưu tiên xét tuyển vào trường. Bên cạnh đó, nhà trường còn có các học bổng: học bổng khuyến khích học tập; học bổng dành cho SV nữ học ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; học bổng dành cho SV nam theo học ngành: Kế toán, Kiểm toán; học bổng SV trao đổi, tham gia học tập ở nước ngoài; học bổng tài năng; học bổng vượt khó; học bổng tiếp sức đến trường…

Chương trình giáo dục mở, định hướng ứng dụng, chất lượng cao

Trường ĐH Mở TP.HCM (MBS) là trường đại học công lập, thực hiện giáo dục mở, nâng cao tri thức và năng lực nghề nghiệp cho người học bằng các phương thức linh hoạt, thuận tiện và hiệu quả. Trường có đa dạng loại hình đào tạo (Chính quy, Từ xa, Vừa học vừa làm, Trực tuyến); nhiều bậc đào tạo từ đại học đến sau đại học (Thạc sỹ và Tiến sỹ); đa dạng về lĩnh vực (Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ, Xã hội, Kỹ thuật, CNTT... với 29 ngành đào tạo đại trà, trong đó có hai ngành mới là Tâm lý học và Khoa học dữ liệu, 11 ngành đào tạo chất lượng cao); nhiều chương trình liên kết quốc tế với ĐH Flinders - Úc, ĐH Bond - Úc, ĐH Rouen - Pháp với bằng cấp quốc tế, đa dạng ngành học như Big data, Kinh doanh quốc tế, Quản trị và đổi mới, Marketing, Quản trị nguồn nhân lực, Ngôn ngữ Anh, Thương mại quốc tế…

Đa dạng ngành xét tuyển tại Trường ĐH Mở TP.HCM

Chú trọng chất lượng đào tạo, đến tháng 12/2022, trường đã có 16 ngành kiểm định chất lượng giáo dục bao gồm: 9 ngành theo tiêu chuẩn MOET (Luật kinh tế, Xã hội học; Hệ thống thông tin quản lý, Luật, Đông Nam Á học, Công tác Xã hội, Công nghệ Sinh học, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Ngôn ngữ Trung Quốc); 3 ngành theo tiêu chuẩn FIBAA (Kiểm toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh); 4 ngành theo tiêu chuẩn AUN-QA (Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Khoa học máy tính, Tài chính - Ngân hàng). Tháng 3 vừa qua, trường đã nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học (chu kỳ 2).

Trao đổi bài trong khuôn viên trường ĐH Mở TP.HCM

Trong quá trình phát triển, Trường ĐH Mở TP.HCM tạo được nhiều dấu ấn nổi bật. Tháng 6 vừa qua, ĐH Mở TP.HCM là một trong 9 trường đại học tại Việt Nam có tầm ảnh hưởng về phát triển bền vững THE Impact Rankings 2023 và xếp hạng 101-200 thế giới về hành động vì khí hậu theo tạp chí THE (Times Higher Education).

Năm 2021 trường nằm trong top 8 các trường đại học trực thuộc Bộ GD&ĐT được khen thưởng có nhiều bài báo quốc tế (ISI, SCI, SCIE). Cũng trong năm này, trường xếp thứ hạng 13/179 trường đại học ở Việt Nam và hạng 121/3.828 trường đại học ở Đông Nam Á (theo Webometrics).

Trước đó năm 2020, Trường ĐH Mở TP.HCM là trường duy nhất ở Việt Nam được bình chọn trong hạng mục chiến lược dạy và học của năm theo tạp chí THE.

SV khoa Công nghệ sinh học, Trường ĐH Mở TP.HCM trong giờ thực hành

Thư giãn sau giờ học Giáo dục quốc phòng của SV Trường ĐH Mở TP.HCM

Thông tin liên hệ: - Trường ĐH Mở Tp.HCM, 97 Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM - Hotline: 1800585884 - Email: tuyensinh@ou.edu.vn - Website: Tuyensinh.ou.edu.vn - Fanpage tuyển sinh: Trường Đại học Mở TP.HCM - Tư vấn tuyển sinh Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Mở TP.HCM bằng nhiều phương thức khác nhau để tăng cơ hội trúng tuyển, chọn được đúng ngành yêu thích và thêm nhiều cơ hội nhận học bổng giá trị tại trường.

Thanh Ngọc