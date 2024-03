Nội trú là mô hình giáo dục mang đến nhiều giá trị vượt trội cho học sinh, giúp các em rèn luyện tính tự lập, tinh thần trách nhiệm, sức khỏe thể chất, giao tiếp xã hội… từ đó trở thành những công dân toàn cầu đa năng. Đây cũng là lý do nhiều phụ huynh Việt cho con du học nội trú tại các nước phát triển như Anh, Mỹ, Úc…

Tuy nhiên, du học nội trú có chi phí khá lớn, thường lên đến hàng tỉ đồng mỗi năm cho các khoản học phí, ăn ở, sinh hoạt. Vài năm trở lại đây, nhiều bậc cha mẹ, đặc biệt là những phụ huynh ở khu vực miền Tây có xu hướng ưu tiên các trường nội trú với chất lượng quốc tế ngay tại Việt Nam, vừa giảm gánh nặng tài chính, dễ dàng thăm con cái khi cần, lại vừa đảm bảo một môi trường học tập, rèn luyện lý tưởng cho con.

Trong xu thế này, trường song ngữ nội trú EMASI Plus - Waterpoint Campus (ngôi trường thứ ba thuộc hệ thống trường EMASI) vừa ra mắt vào 9/3/2024 đã nhận được sự chú ý của đông đảo phụ huynh, học sinh. Đây là trường song ngữ tiên phong theo mô hình nội trú tại miền Tây, đáp ứng nhu cầu gửi con của phụ huynh các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long lẫn TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ.

Lễ công bố học hiệu Trường song ngữ nội trú EMASI Plus - Waterpoint Campus

Đào tạo song ngữ với chi phí phải chăng

EMASI Plus - Waterpoint Campus tọa lạc tại Khu đô thị Waterpoint (Bến Lức, Long An) đào tạo liên cấp từ lớp 1 đến lớp 12, sẽ khai giảng niên khóa đầu tiên vào tháng 8/2024. Đây là mô hình nội trú song ngữ có chất lượng quốc tế tại Việt Nam với mức học phí phải chăng.

Toàn cảnh trường EMASI Plus - Waterpoint Campus

TS. Huỳnh Công Minh - Tổng Hiệu trưởng Hệ thống Trường EMASI kiêm Hiệu trưởng Sáng lập Trường EMASI Plus - Waterpoint Campus cho biết, chương trình giáo dục tại đây tích hợp chương trình phổ thông mới của Bộ GD&ĐT và chương trình Cambridge (Vương quốc Anh). Đồng thời, EMASI Plus - Waterpoint Campus cũng sử dụng các phương pháp tiếp cận sư phạm mới bằng việc lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng phát triển Thái độ - Đức độ - Trình độ của từng cá nhân.

5 bộ môn thế mạnh học hiệu EMASI bao gồm Tiếng Anh, Toán học, Nghệ thuật, Khoa học và Công nghệ thông tin. Nhờ đó, các em không chỉ sở hữu tư duy logic đa chiều, năng lực cảm thụ nghệ thuật sâu sắc mà còn có đủ kỹ năng để ứng dụng thực tiễn khoa học vào cuộc sống cũng như hiểu biết và thành thạo các xu hướng công nghệ mới.

“Đặc biệt, yếu tố song ngữ sẽ được lồng ghép linh hoạt vào hoạt động dạy và học hằng ngày tại trường, khuyến khích quá trình tiếp thu ngoại ngữ và xây dựng vốn hiểu biết toàn cầu cho học sinh. Trưởng thành từ EMASI Plus - Waterpoint Campus, các em sẽ là những công dân toàn cầu thông thạo cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh”, TS. Huỳnh Công Minh nói.

Được biết, trong năm 2023, hệ thống trường EMASI đã nhận Giải thưởng Great Education do BritCham (Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc) trao tặng - ghi nhận thành quả giáo dục chất lượng và độc đáo cùng vai trò tiên phong của nhà trường trong việc tích hợp nghệ thuật vào giáo dục.

Môi trường nội trú tiện nghi, an toàn, giúp học sinh phát triển toàn diện

EMASI Plus - Waterpoint Campus có diện tích 6ha, được bao phủ bởi nhiều mảng xanh rộng khắp. Đơn vị này còn đầu tư một khối tòa nhà tiêu chuẩn quốc tế để phát triển thành Khu căn hộ nội trú, tích hợp nhiều tiện ích cao cấp, vượt trội so với mô hình ký túc xá truyền thống.

Không gian phòng nội trú cho học sinh

Theo công bố, khu căn hộ được trang bị cơ sở vật chất hiện đại với nhiều tiện ích cao cấp. Mỗi căn có không gian sinh hoạt chung, trang bị máy lạnh, máy giặt, sấy, tủ lạnh, TV,... Ngoài ra, khuôn viên còn có khu tự học, thư viện rộng 1000m2 với hàng ngàn đầu sách ở nhiều lĩnh vực, khu vực thể thao, khu vực triển lãm…

Công tác đảm bảo an toàn cho học sinh cũng được nhà trường thực hiện nghiêm ngặt từ hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn, trung tâm y tế luôn túc trực, hệ thống an ninh 24/7, cho đến việc phòng tránh bạo lực học đường. Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ nội trú, các em sẽ được trải nghiệm lối sống cân bằng, lành mạnh, phát triển được tính tự lập cũng như xây dựng các mối quan hệ xã hội đầy gắn kết.

“Dự định cho con du học nội trú nước ngoài nhưng khi tìm hiểu về EMASI Plus - Waterpoint Campus thì cuối cùng cả tôi và con gái đều quyết định chọn ngôi trường này. Từ cơ sở vật chất đến chương trình đào tạo đều đạt chuẩn quốc tế, chi phí hợp lý mà lại nằm ở Long An, rất tiện để thăm con và con cũng bớt cảm giác bơ vơ so với việc du học”, chị Trần Thùy Linh (Tiền Giang) chia sẻ khi tham dự lễ ra mắt EMASI Plus - Waterpoint Campus.

Hồng Nhung