{"article":{"id":"2226560","title":"Trường Phan Huy Chú vô địch giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội","description":"Trường THPT Phan Huy Chú bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội sau chiến thắng 4-2 trước Trường THPT Phùng Khắc Khoan trên chấm luân lưu ở chung kết.","contentObject":"<p>THPT Phan Huy Chú bảo vệ thành công danh hiệu vô địchKhởi tranh từ cuối tháng 10, giải <a href=\"https://vietnamnet.vn/bong-da-hoc-sinh-tag15679304538188492594.html\" target=\"_blank\">bóng đá học sinh</a> THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII năm 2023 Cúp Number 1 Active quy tụ 100 đội bóng đến từ 100 trường THPT công lập, bán công và dân lập trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các đội được chia thành 25 bảng đấu (mỗi bảng 4 đội). Ngay từ những bảng đấu đầu tiên, các đội đều thể hiện quyết tâm cùng bản lĩnh thi đấu ấn tượng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-1-1048.jpg?width=768&s=xhbhdbM6p7-v-GwlOGyRVw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-1-1048.jpg?width=1024&s=Ue79I8HRpfQU5Vomwioo_Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-1-1048.jpg?width=0&s=7zzPFDAV3JlhPSapf-xc2g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-1-1048.jpg?width=768&s=xhbhdbM6p7-v-GwlOGyRVw\" alt=\"anh 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-1-1048.jpg?width=260&s=MFhHoJlGgbfRJHSn5nUIaA\"></picture>

<figcaption> Chung kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII năm 2023 Cúp Number 1 Active diễn ra ngày 10/12 vừa qua</figcaption>

</figure>

<p>Ngày 10/12 vừa qua, mùa giải 2023 bước vào chung kết. Trận đấu tranh cup vô địch ghi nhận hai đại diện xuất sắc cùng đến từ huyện Thạch Thất. Đương kim vô địch THPT Phan Huy Chú thi đấu với đội THPT Phùng Khắc Khoan. Được biết, đây là hai đội cùng ghi được nhiều bàn thắng nhất mùa giải với tổng cộng 19 bàn.</p>

<p>Đúng với tính chất của trận đấu tranh ngôi vô địch, hai đội thi đấu với tinh thần quyết tâm cao. Sau hai hiệp đấu ngang tài ngang sức, hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, đội THPT Phan Huy Chú đã thể hiện tốt bản lĩnh thi đấu và sự tự tin khi giành chiến thắng 4-2, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch trong mùa giải năm 2023. </p>

<p>Chung cuộc, đội bóng THPT Phùng Khắc Khoan giành giải nhì. Giải ba thuộc về THPT Thạch Bàn. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải: Giải phong cách cho Trường THPT Quốc Trịnh; Hai HLV xuất sắc nhất: HLV Nguyễn Văn Bảy (THPT Phùng Khắc Khoan) và HLV Phùng Quang Hân (THPT Phan Huy Chú); Tổ trọng tài xuất sắc nhất: Lê Phúc Sơn, Nguyễn Đình Tiến, Vũ Thanh Tùng; Vua phá lưới: Đỗ Trường Thịnh (THPT Xa La) - 9 bàn thắng; Thủ môn xuất sắc nhất: Phan Lạc Mạnh Cường (THPT Phùng Khắc Khoan); Cầu thủ lớp 11 xuất sắc nhất: Phùng Khắc Huy (THPT Phan Huy Chú); Cầu thủ lớp 10 xuất sắc nhất: Nguyễn Đình Khang (THPT Phùng Khắc Khoan).</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tan-hiep-phat-2-1049.jpg?width=768&s=AwNdZrZ7jdx5VPFPTMWTDw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tan-hiep-phat-2-1049.jpg?width=1024&s=jQ8UjH5NU8HoU06XKKGktA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tan-hiep-phat-2-1049.jpg?width=0&s=rvCBolTNvrFHqxZOJroKgw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tan-hiep-phat-2-1049.jpg?width=768&s=AwNdZrZ7jdx5VPFPTMWTDw\" alt=\"Tân Hiệp Phát 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tan-hiep-phat-2-1049.jpg?width=260&s=Tk6VR0_AZU-I6KDgVlyK9w\"></picture>

<figcaption>Sự quyết tâm của hai đội đầu bảng thể hiện trên từng pha bóng</figcaption>

</figure>

<p><strong>Sân chơi thể thao hấp dẫn học sinh Thủ đô</strong></p>

<p>Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng ban biên tập Báo An ninh thủ đô, Trưởng ban tổ chức giải chia sẻ: “Hơn 1 tháng qua, đã có 180 trận đấu do 100 đội bóng mang tới với gần 500 bàn thắng được ghi. Hàng vạn học sinh của các trường, hàng nghìn cầu thủ đã cùng trải qua những cảm xúc khác nhau. Có vui, có buồn, có hứng khởi, có hụt hẫng, có hy vọng và cả thất vọng. Mọi cung bậc cảm xúc ấy đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống bóng đá tuổi học trò trong suốt 22 năm qua\".</p>

<p>Theo Ban tổ chức, 22 mùa giải tổ chức thành công không chỉ tạo tiền đề nuôi dưỡng giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp mà còn khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa các đơn vị đồng tổ chức khi cùng chung một tấm lòng vì học sinh, vì thế hệ tương lai của Thủ đô và mong muốn phát triển thể thao nước nhà nói chung, nền <a href=\"https://vietnamnet.vn/the-thao/bong-da-viet-nam\" target=\"_blank\">bóng đá Việt Nam</a> nói riêng. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tan-hiep-phat-3-1050.jpg?width=768&s=h5fe0wAsacXwIzGT-ub46A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tan-hiep-phat-3-1050.jpg?width=1024&s=f1kpXYlELDssw1cTse54hw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tan-hiep-phat-3-1050.jpg?width=0&s=PDg_tVNhCPHJ2KYEwi1TfA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tan-hiep-phat-3-1050.jpg?width=768&s=h5fe0wAsacXwIzGT-ub46A\" alt=\"Tân Hiệp Phát 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tan-hiep-phat-3-1050.jpg?width=260&s=aJONTQvg2LFCbIBORoDT5Q\"></picture>

<figcaption> Không khí sôi động trên khán đài sân vận động Trung tâm TDTT quận Tây Hồ</figcaption>

</figure>

<p>Trong đó phải nhắc tới sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát và nhãn hàng Number 1 Active suốt nhiều năm qua. Không chỉ là nhà tài trợ chính, đơn vị còn mang đến sản phẩm nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối tiếp sức xuyên suốt cho các đội thi đấu, giúp các cầu thủ học trò luôn được bù nước bù khoáng liên tục trong quá trình tập luyện và thi đấu.</p>

<p>Tham gia chung kết và lễ trao giải, Đại sứ nhãn hàng Number 1 Active Vũ Phương Thanh cho biết: “Tân Hiệp Phát luôn chọn những đơn vị tổ chức có chuyên môn cao để đồng hành trong các giải thể thao chuyên nghiệp. Qua 22 năm tổ chức, chúng tôi thấy được sự phát triển của giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô Cúp Number 1 Active cũng như sự nỗ lực của ban tổ chức trong công tác chuẩn bị và đảm bảo an toàn thi đấu. Số lượng 100 đội tuyển đã khẳng định được chất lượng chuyên môn của giải, góp phần tạo nên sân chơi thể thao hàng năm được lứa tuổi học trò háo hức mong chờ”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tan-hiep-phat-4-1051.jpg?width=768&s=wdgT0w7RBdJ825bpmLopkA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tan-hiep-phat-4-1051.jpg?width=1024&s=lIJtJ5EnkpOQgGidQE7MKg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tan-hiep-phat-4-1051.jpg?width=0&s=LhBBs6xIcysbZV_g2pOjXw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tan-hiep-phat-4-1051.jpg?width=768&s=wdgT0w7RBdJ825bpmLopkA\" alt=\"Tân Hiệp Phát 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tan-hiep-phat-4-1051.jpg?width=260&s=kavJNYZaH9a5YvCnA0uiyg\"></picture>

<figcaption>Đại sứ nhãn hàng Number 1 Active Vũ Phương Thanh trao giải cho các cầu thủ</figcaption>

</figure>

<p>Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII năm 2023 Cúp Number 1 Active đã khép lại, để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho các cầu thủ cũng như khán giả hâm mộ. Sự thành công không chỉ được ghi dấu bằng những thành tích xuất sắc trong thi đấu mà còn ở công tác tổ chức khi không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn, mang lại giải thể thao uy tín được đông đảo thế hệ học trò tin tưởng, đón nhận.</p>

