Ngày 5/9, ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng GD-ĐT TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng tung tin cho rằng ông nhận tiền để "chạy trường".

Trước đó, một số hội nhóm trên Facebook tại Quảng Ngãi đăng tải thông tin: "Để có 1 suất vào Trường THCS Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi), phụ huynh phải tốn 30 triệu đồng trở lên cho ông Hưng - TP GD QN". Thông tin này được nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ và thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo ông Hưng, nội dung đăng tải trên mạng xã hội là vu khống, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân ông và ngành giáo dục TP Quảng Ngãi. Từ khi xuất hiện thông tin sai sự thật ông nhận tiền của phụ huynh "chạy trường", nhiều người hỏi thăm, khiến ông bị làm phiền rất nhiều.

Phòng GD-ĐT TP Quảng Ngãi, nơi ông Hưng đang công tác. Ảnh: A.Đ

Trưởng phòng GD-ĐT TP Quảng Ngãi cho biết đã có đơn gửi Công an TP và Công an tỉnh Quảng Ngãi. Bước đầu, công an đã kịp thời ngăn chặn những tài khoản chia sẻ thông tin không đúng về ông.

"Cơ quan chức năng sẽ mời những người chia sẻ thông tin sai sự thật lên xử lý theo quy định. Còn do người đăng thông tin sử dụng tài khoản ảo nên hiện công an tiếp tục xác minh", ông Hưng nói.