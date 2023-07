Chiều 2/7, cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú (An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Hiền (53 tuổi, ngụ TP Châu Đốc) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo công an, nghi phạm Hiền từng có tiền án tội “Giết người” và “Cướp tài sản”, bị tòa phạt 22 năm tù, vừa chấp hành xong bản án.

Nghi phạm Phạm Văn Hiền. Ảnh: Tiến Tầm

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21h tối 29/6, anh Võ Thành Nam (33 tuổi, ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú) đến công an trình báo bị kẻ gian trộm xe máy và giấy tờ.

Công an thị trấn An Phú phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện An Phú điều tra, truy tìm nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng hình ảnh camera ghi lại, sáng 1/7, lực lượng công an xác định Phạm Văn Hiền là nghi phạm trộm xe của bị hại nên mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, lúc đầu nghi phạm Hiền quanh co không thừa nhận hành vi trộm xe của anh Nam.

Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ có được trong quá trình điều tra, xác minh của công an, nghi phạm Hiền đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, sau khi trộm xe máy, Hiền chạy qua xã Châu Phong, thị xã Tân Châu bán được 7 triệu đồng. Hiện, lực lượng hình sự Công an huyện An Phú đã thu hồi chiếc xe trên.