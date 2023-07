Theo hồ sơ vụ án, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, ngày 28/10/2022, tại thôn Bình An 2, xã Tân Bình, thị xã La Gi, Nguyễn Thị Linh Giang đã cùng với một số đối tượng là thành viên trong gia đình đánh mợ dâu của mình là bà B.T.T.T., gây thương tích 15%.

Bị can Nguyễn Thị Linh Giang bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích. Ảnh:

Công an cung cấp.

Đến cuối tháng 3/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi đã khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can là người thân trong gia đình của Giang.

Riêng Giang sau khi thực hiện hành vi trên đã trốn tránh cơ quan chức năng, không hợp tác. Giang bị ra quyết định truy tìm vào ngày 7/6/2023.

Đến ngày 13/7, sau quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Linh Giang về tội Cố ý gây thương tích, tuy nhiên bị can Giang hiện đã bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi thông báo kỳ người nào cũng có quyền bắt và áp giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất; khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi.