Ngày 14/7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Thị Tươi (47 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An) là đối tượng trốn truy nã về tội môi giới mại dâm sau 7 năm lẩn trốn.

Đối tượng Nguyễn Thị Tươi. Ảnh: CACC

Cụ thể, vào năm 2011, Nguyễn Thị Tươi bị xử phạt 3 năm tù về tội môi giới mại dâm nhưng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được toà án giải quyết cho hoãn thi hành án.

Sau khi hết thời hạn hoãn thi hành án, Tươi đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến cuối năm 2016, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định truy nã đối với Tươi và truy tìm, quyết tâm bắt giữ được đối tượng.

Tối 11/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện Tươi đang lẩn trốn tại nhà trọ khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất nên đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ đối tượng rồi di lý về bàn giao cho Công an TP Biên Hòa để chấp hành án theo quy định.