Cơ quan chức năng thông báo bất kỳ ai cũng có thể bắt và giải ngay bị can Trí đến công an, viện kiểm sát, UBND nơi gần nhất; hoặc báo ngay cho cơ quan CSĐT - Công an TP Vĩnh Long, theo số điện thoại 02703912147.