Tối nay (23/9), Tỉnh Đoàn tỉnh Thái Bình thừa ủy quyền Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã về quê nhà tại xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ để truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Trung úy Đỗ Văn Tú, Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ.

Chia sẻ nỗi đau và sự mất mát to lớn đến gia đình, Bí thư tỉnh Đoàn Thái Bình Thiệu Minh Quỳnh đã bày tỏ lòng biết ơn của thế hệ trẻ trước sự hy sinh của Trung uý Tú.

Bí thư tỉnh Đoàn Thái Bình Thiệu Minh Quỳnh cùng với các đoàn viên mặc niệm trước vong linh của người đã hy sinh.

“Đồng chí Tú là tấm gương dũng cảm trong việc đấu tranh chống tội phạm. Sự ra đi của anh là để đổi lấy cuộc sống bình yên của người dân. Cuộc chiến với tội phạm chưa bao giờ là dễ dàng với các chiến sĩ công an như đồng chí. Trung uý Tú là tấm gương sáng trong việc thực hiện nhiệm vụ để thế hệ trẻ chúng tôi noi theo và rèn luyện bản thân. Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh đồng chí”, Bí thư tỉnh Đoàn Thái Bình Thiệu Minh Quỳnh nói.

Như đã đưa tin, vào khoảng 21h30 ngày 22/9, người dân báo tin cho Công an thị trấn An Bài về việc một nam thanh niên lạ mặt xuất hiện tại tổ 5, thị trấn An Bài với nhiều biểu hiện bất thường.

Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm được đặt trang trọng trên ban thờ của Trung uý Tú.

Nhận được tin báo, Trung úy Đỗ Văn Tú (SN 1998), cán bộ Công an thị trấn An Bài đang trực tại trụ sở đã báo cáo cấp trên và đến hiện trường để xác minh thông tin.

Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm do Trung ương đoàn truy tặng.

Tại đây, Trung úy Tú bất ngờ bị đối tượng Võ Tiến Mạnh (SN 2002, trú tại Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình) dùng dao đâm, chém nhiều nhát dẫn tới trọng thương và tử vong tại bệnh viện.

Đến 13h hôm nay, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được hung thủ gây ra cái chết của anh Tú tại Hoa Lư, Ninh Bình.

Trung uý Đỗ Văn Tú, hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, Trung úy Đỗ Văn Tú hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa lập gia đình. Anh là cán bộ có trách nhiệm trong công việc. Đơn vị đang làm đề xuất công nhận liệt sĩ cho anh.

Hoài Anh - Đoàn Tuấn