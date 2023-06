Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng 21h ngày 9/6, tại đường đôi thuộc thôn Yên Quán (xã Bình Định, huyện Yên Lạc) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 phương tiện.

Ô tô mang BKS 30H-790.XX bị biến dạng sau vụ tai nạn (Ảnh: Phúc Văn)

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang BKS 30H-790.XX (chưa rõ người điều khiển) di chuyển theo hướng đi Yên Lạc thì va chạm với ô tô mang BKS 30S-44.XX (chưa rõ người điều khiển) đang đi cùng chiều.

Sau đó, va chạm với xe máy đang lưu thông ở chiều ngược lại mang BKS 88D1-206.XX do chị T.T.B. (SN1986) điều khiển, chở theo cháu N.K.N. (SN 2013) và anh N.T.K. (SN 1983, cùng trú tại huyện Lập Thạch); tiếp tục va chạm với xe máy điện mang biển số 88MĐ5-029.XX do cháu N.V.S. (SN 2009, trú tại huyện Lập Thạch).

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn (Ảnh: Phúc Văn)

Tại hiện trường, ô tô mang BKS 30H-790.XX bị hư hỏng nặng, xe BKS 30S-44.XX bị lật nghiêng.

Chị T.T.B. và anh N.T.K. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, cháu N.V.S. được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Do 2 tài xế ô tô rời khỏi hiện trường nên cơ quan công an đang truy tìm để phục vụ điều tra. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc đang thụ lý, điều tra vụ việc.