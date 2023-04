Quá trình xác minh, xác định nam thanh niên tên Hoàng Anh, có liên quan đến vụ việc, nên ngày 9/3/2023, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hà Đông đã ra quyết định truy tìm người số 124 đối với Hoàng Anh.

Cơ quan chức năng truy tìm Hoàng Anh. Ảnh: CACC

Công an quận Hà Đông cũng đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường La Khê và xác minh tin báo về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định truy nã bị can (đặc biệt) đối với Trần Đình Toán (SN 1980 tại Hải Dương) với tội danh Lửa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an truy nã nghi phạm Trần Đình Toán. Ảnh: CACC

Bên cạnh đó, căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 04/2022/TT-BCA ngày 17/01/2022 của Bộ Công an quy định về công tác truy tìm trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, ngày 28/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định truy tìm người dối với Nguyễn Trọng Cường (SN 1979, ở Vĩnh Phúc), với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT- Công an quận Hà Đông đề nghị người dân, ai biết thông tin liên quan đến đối tượng truy tìm, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT- Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội Liên hệ Điều tra viên Nguyễn Tuấn Anh- SĐT 0989344868.