Liên quan đến vụ ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) bị truy tố tội Lừa dối khách hàng, tại CQĐT, 488 khách hàng mua 488 căn hộ không được cấp sổ đỏ cho hay, khi ký hợp đồng mua bán căn hộ, họ không biết các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng xây sai quy hoạch.

Khách hàng đều tin tưởng ông Lê Thanh Thản xây dựng theo đúng thiết kế được phê duyệt duyệt.

Trong quá trình điều tra, đa số các bị hại đều đề nghị được hỗ trợ cấp sổ đỏ. Có 6 người bị hại đề nghị trả lại nhà và đề nghị chủ đầu tư trả lại tiền mua nhà với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Ông Lê Thanh Thản.

Tại CQĐT, ông Lê Thanh Thản khai, do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên ông chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của dự án.

Khu CT6 Kiến Hưng có tổng số 1.620 căn hộ. Sở TN&MT TP Hà Nội đã cấp sổ đỏ cho 934 căn hộ. Còn lại 520 căn hộ không được cấp sổ đỏ.

Ngày 31/7/2019, ông Lê Thanh Thản có đơn đề nghị được khắc phục hậu quả của vụ án theo 3 phương án gồm:

Xem xét xử lý theo Điều 79 Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ; ông Thản thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C để di dời sang dự án Khu đô thị Thanh Hà- Cienco 5; tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C Kiến Hưng để mua lại nhà hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ nhà CT6C Kiến Hưng.

Quá trình điều tra, ông Lê Thanh Thản lựa chọn phương án tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C Kiến Hưng. Tuy nhiên, đến nay Công ty Bemes không thỏa thuận được với khách hàng.

Sau khi không thỏa thuận được, ông Lê Thanh Thản đề nghị Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Hà Nội bảo lãnh số tiền bị can phải trả lại cho khách hàng theo quy định của pháp luật.

Tháng 11/2019, Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Hà Nội xác nhận bảo lãnh số tiền 530 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho ông Lê Thanh Thản tại dự án CT6 Kiến Hưng (cụ thể là các sổ tiết kiệm trị giá 530 tỷ đồng thuộc sở hữu của bà Hoàng Thị Huệ, là vợ của ông Thản).

Sau khi Cơ quan điều tra ra Bản kết luận điều tra, kết luận số tiền thu lợi bất chính của bị can Lê Thanh Thản là hơn 534 tỷ, tháng 10/2020, ông Thản có đơn đề nghị xem xét lại khoản tiền thu lợi bất chính mà bị can được hưởng, vì cho rằng ông đã phải chi phí cho việc đầu tư xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng, gồm các khoản chi hơn 632 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cáo buộc cho rằng, chỉ có căn cứ xác định số tiền thu lợi bất chính của ông Thản là hơn 481 tỷ đồng.

Có cơ hội để hợp thức hóa, cấp sổ đỏ cho người mua nhà?

Về trách nhiệm dân sự, cáo trạng cho rằng, ông Lê Thanh Thản phải trả lại tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng cho 6 bị hại như đã nêu ở trên và nhận lại các căn hộ CT6C đã bán cho khách hàng.

Đối với những người có đề nghị được cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ sẽ tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự khi có yêu cầu.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, trong số các khách hàng, nhiều người chỉ muốn cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, không muốn chuyển sang dự án khác, cũng không muốn thanh lý hợp đồng.

Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở chỉ có thể được thực hiện nếu như tòa nhà đó, căn hộ đó phù hợp với quy hoạch, hoặc có thể điều chỉnh quy hoạch và đặc biệt là phải đảm bảo yếu tố an toàn, hợp lý về kết cấu hạ tầng kĩ thuật, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo các yếu tố về an sinh xã hội.

Những trường hợp xử phạt vi phạm hành chính để cho tồn tại không hiếm trong nhiều dự án, tuy nhiên đối với dự án này, CQĐT đã khởi tố vụ án hình sự, vụ việc đã được chuyển đến tòa án để giải quyết về tội Lừa dối khách hàng nên cơ hội để được hợp thức hóa, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ là rất khó khăn. Vấn đề này sẽ do tòa án quyết định trong phiên tòa tới đây.