VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đinh Hoàng Long (SN 2002, ở quận Hoàn Kiếm) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trước đó, vào đầu tháng 6/2024, thông qua mạng xã hội Facebook, Long quen biết cháu L. (SN 2011, ở huyện Mỹ Đức), cả hai thường nhắn tin cho nhau. Khoảng 1 tuần sau, Long và cháu L. nảy sinh tình cảm yêu nhau và nhiều lần quan hệ tình dục với nhau.

Theo cáo trạng, sáng 11/6, cháu L. không đi du lịch cùng gia đình nên nhắn tin rủ Long về quê mình ở huyện Mỹ Đức chơi và bị can đồng ý.

Long bắt xe ôm từ quận Hoàn Kiếm về Mỹ Đức. L. rủ người yêu ở lại chơi. Cả hai đưa nhau đến một nhà nghỉ. Tại đây, cả hai đã quan hệ tình dục. Long mua thuốc tránh thai cho L. uống rồi ra về.

Đến tối 27/6, cháu L. do buồn chán gia đình nên một mình đến nhà nghỉ thuê phòng. Cô bé nói với chủ nhà nghỉ rằng: “Cô cho cháu thuê phòng, sáng mai anh trai cháu đến sẽ thanh toán tiền cho cô”. Chủ nhà nghỉ đồng ý và bảo cô bé lên phòng 302.

Sau đó L. nhắn tin bảo người yêu đến. Sáng 28/6, Long tới nhà nghỉ, tự nhận là anh trai của L. và được dẫn lên phòng.

Nam thanh niên cùng bạn gái nhí lại quan hệ tình dục. Sau đó Long ra ngoài mua đồ ăn và thuốc tránh thai về cho bạn gái dùng.

Khoảng 12h45, anh Nguyễn Khắc Q. (SN 1975, là bố của cháu L.) phát hiện con gái đang ở nhà nghỉ cùng Long nên viết đơn tố giác gửi tới cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Công an huyện Mỹ Đức đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng và trưng cầu giám định.

Theo cơ quan công an, chủ nhà nghỉ vì nghĩ Long là anh trai cháu L. nên mới cho thuê phòng, không có dấu hiệu phạm tội. Tuy vậy, nhà nghỉ này không ghi đầy đủ thông tin lưu trú, không báo công an xã và thiếu trách nhiệm dẫn tới để xảy ra hành vi mất an ninh nên bị xử phạt hành chính gần 16 triệu đồng.