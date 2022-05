Truy tố người mẹ canh giữ cho “chồng hờ” hiếp dâm con gái

Ngày 5/5, theo nguồn tin của phóng viên, VKSND tỉnh Cà Mau vừa có cáo trạng truy tố Trần Trúc Ly (43 tuổi, ngụ tại xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) và Đoàn Văn Rớt (54 tuổi, ngụ xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, ngày 20/12/2018, bị cáo Rớt đi đám giỗ tại nhà ông T.V.T. (ngụ tại xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, Cà Mau). Tại đây, Rớt gặp bà Ly rồi chung sống như vợ chồng với nhau (không đăng ký kết hôn). Khi này, cả 2 ở nhờ nhà T.V.T.

Đến tháng 2/2019, T.M.Q (15 tuổi) là con của bà Ly đang sống cùng ông ngoại ở xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, gọi điện thoại cho bà Ly nói muốn sống cùng với mẹ. Bà Ly bàn với Rớt và cả hai cùng thống nhất đón T.M.Q. đến nhà ông T.V.T. sống chung.

Ngay trong buổi tối cháu T.M.Q. về sống chung, Rớt, Ly cùng cháu Q. nằm ngủ chung giường. Sau đó, bà Ly đã kêu "chồng hờ" quan hệ tình dục với con gái mình. Lý do bà Ly nói với cháu Q. là “ông ngoại và mấy dì từ mẹ con mình rồi, con để cho ổng (ông Rớt - PV) ăn ở với mẹ con mình để ổng gắn bó và làm nuôi mẹ con mình". Thời điểm này, Q. mới 11 tuổi 3 tháng 16 ngày.

Theo cáo trạng nêu, từ năm 2019 đến khoảng tháng 9/2021, rất nhiều lần Rớt quan hệ tình dục với Q., trước sự chứng kiến của mẹ ruột Q. Thậm chí Rớt quan hệ tình dục cùng lúc với Q. và Ly.

Đến ngày 3/8/2021, Rớt muốn quan hệ tình dục với Q. nhưng Q. không đồng ý nên Rớt chửi mắng Ly và Q. Từ đó dẫn đến Rớt và Ly cự cãi, đánh nhau.

Sau đó, Q. đến gặp công an viên phụ trách ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, kể lại sự việc mình bị Rớt xâm hại tình dục nhiều lần và trong thời gian dài. Sau đó, vị công an viên này đưa cháu Q. đến Công an xã Quách Phẩm tố giác hành vi của Rớt và bà Ly.

Đến ngày 6/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam Đoàn Văn Rớt và Trần Trúc Ly để điều tra về hành vi hiếp dâm.

