Ngày 21/11, Viện KSND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hồ Minh Chí (38 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, ngày 11/9, Chí điều khiển xe chở rác loại 12 tấn của công ty cổ phần môi trường Sonadezi từ TP Biên Hòa đến nhà máy xử lý rác ở huyện Thống Nhất để đổ rác.

Người cha ôm thi thể con khóc tại hiện trường. Ảnh: Đ.T

Sau đó, trên đường quay về trên đường ĐT 768 đến gần trạm thu phí (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu), Chí thấy 3 ô tô chạy ở phần đường bên trái phía trước nên Chí đánh lái vượt phải, khi tăng ga vượt lên do không chú ý quan sát đã va chạm với xe máy do chị K.T.M.D. (37 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển chở theo hai cháu bé chạy sát lề đường bên phải.

Cú va chạm khiến người và xe máy ngã xuống đường. Bé trai T.H.H (6 tuổi, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Tân An) không may bị xe chở rác cán qua, tử vong tại chỗ.