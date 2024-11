Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

Theo cáo buộc, từ năm 2017- 2022, với động cơ che giấu lợi nhuận thực tế nhằm thu lợi bất chính, ông Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng Giám đốc cùng vợ là Nguyễn Nhật Linh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội đã chỉ đạo các nhân viên dùng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính trong một kỳ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi tài chính.

Vợ chồng ông Thuyết còn chỉ đạo nhân viên lập báo cáo tài chính không đúng thực tế kết quả kinh doanh, ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua hóa đơn đầu vào của 110 công ty/hộ kinh doanh cá thể để hạch toán tăng vốn hàng hóa, tăng chi phí, giảm lợi nhuận thực tế.

Hành vi lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán của ông Nguyễn Đăng Thuyết và các đồng phạm đã vi phạm quy định của Luật Kế toán về các hành vi bị nghiêm cấm, dẫn đến hậu quả thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước với tổng số tiền là hơn 743 tỷ đồng, phạm vào tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Đăng Thuyết. Ảnh: Bộ Công an

VKSND Tối cao cho rằng, ông Nguyễn Đăng Thuyết thành lập và điều hành mọi hoạt động của Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi.

Nguyễn Đăng Thuyết đã chỉ đạo nhân viên là các bị can trong vụ án này lập hai hệ thống sổ kế toán tại cả 3 công ty, chỉ đạo việc mua hóa đơn khống để hạch toán tăng giá vốn, tăng chi phí, nhằm che giấu lợi nhuận thực tế, giảm số thuế phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 743 tỷ đồng.

Hành vi của ông Thuyết bị cho là có vai trò tổ thức thực hiện tội phạm. Hiện bị can đã bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm các nhân và cản trở hoạt động điều tra, do vậy cần xử lý nghiêm.

Trong vụ án này, bà Nguyễn Nhật Linh bị cáo buộc đã tiếp nhận chỉ đạo từ chồng để giao nhân viên kế toán 3 công ty duy trì việc lập hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính, mua hóa đơn khống để hạch toán tăng giá vốn, tăng chi phí trong thời gian từ năm 2019- 2022.

Bà Linh liên đới cùng chồng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 498 tỷ đồng, bị xác định có vai trò đồng phạm giúp sức cho chồng.

Cáo buộc cũng cho rằng, với động cơ, mục đích thu lợi bất chính, 32 bị can là giám đốc, chủ cửa hàng, đại diện theo pháp luật các công ty/hộ kinh doanh cá thể dù không có hoạt động kinh doanh với Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi nhưng vẫn ký hợp đồng để bán hóa đơn khống cho nhóm Công ty Thành An nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Hành vi của các bị can này phạm vào tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.