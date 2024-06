Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra Vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định truy nã đối với ông Nguyễn Đăng Thuyết (SN 1970, tại Bắc Ninh), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An.

Ông Nguyễn Đăng Thuyết. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, trong vụ án khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã số 12/QĐTN-CSKT-P9 ngày 07/11/2022, đối với ông Nguyễn Đăng Thuyết về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Hồi tháng 1/2023, TAND TP Hà Nội tuyên án vắng mặt đối với bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết (Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội). Theo đó, ông Thuyết nhận án 30 tháng tù về tội Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

Tháng 5/2023, tại phiên tòa phúc thẩm vụ AIC, luật sư của ông Nguyễn Đăng Thuyết cho biết, ông Thuyết trực tiếp gửi đơn kháng cáo từ Mỹ về.

Nhưng theo HĐXX cấp phúc thẩm, các bị cáo bỏ trốn từ giai đoạn điều tra, bị truy nã và đến nay chưa có kết quả. Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo, niêm yết bản án công khai theo đúng quy định.

Các bị cáo phải tự kháng cáo, đến nay HĐXX chưa nhận được đơn kháng cáo của các bị cáo, đồng nghĩa với việc các bị cáo từ bỏ quyền kháng cáo bản án. Do đó đủ căn cứ xác định, trong thời gian kháng cáo, các bị cáo không kháng cáo và căn cứ vào Điều 345 Luật Tố tụng hình sự, HĐXX thấy không có căn cứ chấp nhận việc các luật sư bào chữa cho bị cáo kháng cáo thay thân chủ.

Đối với bị cáo Thuyết, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, người này từ Mỹ có gửi đơn kháng cáo nhưng đơn không có xác nhận của cơ quan thẩm quyền, bị cáo cũng chưa trình diện, không có căn cứ chứng minh thân nhân nên không đủ căn cứ xác định đơn kháng cáo là của bị cáo Thuyết.

Từ những nhận định trên, HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo vắng mặt, không chấp nhận đơn kháng cáo của ông Thuyết.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng quyết định truy nã đối với bà Nguyễn Thị Hòa (1978, tại Hưng Yên) nguyên Giám sát Kế toán thuế Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi.

Bà Nguyễn Thị Hòa. Ảnh: Bộ Công an

Bà Hòa đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 1389/QĐTN-CSKT-P4 ngày 12/6/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về hành vi phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các bị can đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Nếu các bị can trên không ra đầu thú trong giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ điều tra, kết luận vụ án theo quy định của pháp luật.