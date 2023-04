Nick Knowles là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của hàng loạt phóng sự tài liệu và chương trình truyền hình thực tế của Anh như Who Dares Wins, Break the Safe; 5-Star Family Reunion. Ông là người dẫn chương trình của series “Amazing railway adventures with Nick Knowles”, series phim tài liệu trải nghiệm và khám phá các điểm đến kỳ thú trên thế giới được phát sóng trên kênh Channel 5. Channel 5 (còn được gọi là My5), là một kênh truyền hình lớn chuyên về phim tài liệu, chương trình giải trí, truyền hình thực tế… của Anh với các chương trình lớn như: Celebrity Big Brother, NCIS, Home and Away, The Special Needs Hotel, Neighbours, Law & Order.