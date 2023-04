Phân khúc xe bán tải tháng 3, Ford Ranger vẫn thể hiện được sức hút của một "ông vua bán tải" khi tiếp tục tăng trưởng và giữ vững vị thế dẫn đầu. Mitsubishi Triton dù tăng rất mạnh nhưng vẫn chưa thể đánh bại đối thủ. Mazda BT-50 bất ngờ bị Isuzu D-max vượt lên trên và phải chấp nhận đứng cuối bảng xếp hạng phân khúc.

Tháng 3/2023, Ford Ranger có doanh số là 1.480 xe tăng 21,5% so với tháng trước (bán 1.218 xe) và tăng 59,4% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 928xe. Ford Ranger tiếp tục dẫn đầu phân khúc, đồng thời, vươn lên đứng thứ 2 trong top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt tháng qua (tăng 1 bậc so với tháng trước).

Ford Ranger dẫn đầu phân khúc.

Tính chung từ đầu năm đến nay, có 3.656 chiếc Ford Ranger được bán ra thị trường, tăng 90,9% so với 3 tháng đầu năm ngoái chỉ đạt 1.915 xe.

Ford Ranger 2023 được lắp ráp trong nước với 6 phiên bản XL, XLS MT, XLS 2x4 AT, XLS 4x4 AT, XLT và Wildtrak đi kèm mức giá công bố 659 triệu đồng cho bản XL, 3 phiên bản XLS có giá lần lượt 665 triệu, 688 triệu và 756 triệu đồng. Phiên bản XLT có giá 830 triệu đồng và bản cao nhất Wildtrak bán với giá 965 triệu đồng.

Đứng thứ 2 phân khúc tiếp tục là Mitsubishi Triton với 355 xe bán ra thị trường, tăng 143% so với tháng trước bán được 146 xe và giảm 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 391 xe. Tổng doanh số 3 tháng đầu năm 2023 của Triton là 584 xe.

Mitsubishi Triton hiện có 3 phiên bản với mức giá từ 630 - 885 triệu đồng. Trong đó, phiên bản Athlete được trang bị động cơ dầu, dung tích 2.4L, cho công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động 2 cầu Super Select 4WD-II với 4 chế độ gài cầu. Ngoài ra, xe còn có khóa vi sai cầu sau và 4 lựa chọn chế độ vận hành địa hình.

Tháng qua, Isuzu D-Max bất ngờ tăng trưởng mạnh, "nhường" vị trí chốt sổ cho đối thủ mazda BT-50. Cụ thể, kết thúc tháng 3, có 117 chiếc D-Max được giao đến tay khách hàng, tăng 91,8% so với tháng trước đạt 61 xe. Con số này giảm nhẹ 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 132 xe).

Cộng dồn sau 3 tháng, đã có 235 xe D-Max được bàn giao tới khách Việt, giảm 32,3% so với năm ngoái đạt 347 xe.

Isuzu D-Max có 4 phiên bản là Prestige AT, Prestige MT, Type Z và Hi-Lander. Tất cả đều sử dụng động cơ RZ4E-TC 4 xi-lanh, dung tích 1.9L, cho công suất tối đa 150 mã lực tại tua máy 3.600 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 350 Nm tại tua máy 1.800 - 3.600 vòng/phút. Đi kèm với đó là hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau hoặc 2 cầu chủ động 4x4.

Tăng vỏn vẹn chỉ 5 xe so với tháng trước khiến Mazda BT-50 bị "hụt hơi" lui về đứng cuối phân khúc. Doanh số mẫu xe này bằng với con số 90 chiếc bán ra hồi tháng 3 năm ngoái. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, có 260 chiếc BT-50 được giao đến tay khách hàng, tăng 11 xe so với năm trước.

Tại thị trường trong nước, Mazda BT-50 có giá bán từ 659 - 849 triệu đồng cho 4 phiên bản, được trang bị máy dầu 4 xi-lanh, dung tích 1.9L, cho công suất tối đa 148 mã lực tại tua máy 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 350 Nm tại tua máy 1.800 - 3.600 vòng/phút. Đi kèm với đó là hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau hoặc 2 cầu tùy phiên bản.

