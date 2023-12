{"article":{"id":"2224973","title":"Giáo dục cách nhận biết một số bệnh thường gặp ở lứa tuổi học đường cho trẻ","description":"Chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh tại các trường trung học cơ sở ở quận 10 giúp nâng cao nhận thức, chuyển đổi thái độ và thực hành hành vi sức khỏe lành mạnh, nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.","contentObject":"<p>Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ ban hành nhằm duy trì, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh trong trường học nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh.</p>

<p>Trong đó, chương trình đặt mục tiêu 100% học sinh được tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe và nâng cao kiến thức phòng, chống bệnh, tật học đường, bệnh không lây nhiễm và sức khỏe tâm thần; được giáo dục về dinh dưỡng hợp lý, thực phẩm lành mạnh, an toàn.</p>

<p>Theo các bác sĩ, ở lứa tuổi học đường, một số bệnh, tật thường gặp như: Cong, gù vẹo cột sống; cận thị; bệnh nhiễm trùng đường tiểu; bệnh răng miệng; béo phì; rối loạn sức khỏe tinh thần...</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/suckhoehocduong-1234.jpeg?width=768&s=1mD5C5qrDhCsJh7Bwsozuw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/suckhoehocduong-1234.jpeg?width=1024&s=vJ2Nw8cO1gjA7VsyMZehzA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/suckhoehocduong-1234.jpeg?width=0&s=5g4_g98jaIROznVKlZw30A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/suckhoehocduong-1234.jpeg?width=768&s=1mD5C5qrDhCsJh7Bwsozuw\" alt=\"suckhoehocduong.vnn.thanhtung.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/suckhoehocduong-1234.jpeg?width=260&s=nhlEyaxnfJS9juhixULEaw\"></picture>

<figcaption><em>Học sinh TP.HCM được quan tâm, chăm lo sức khỏe thể chất, tinh thần. Ảnh minh họa: Thanh Tùng</em></figcaption>

</figure>

<p>Tại chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh tại các trường trung học cơ sở ở quận 10, TP.HCM diễn ra ngày 8/12, bác sĩ Nguyễn Hà Nam, Trưởng Chi hội Truyền thông giáo dục sức khỏe Hội Y tế công cộng Thành phố cho biết, chương trình nhằm cung cấp thông tin và kiến thức đúng đắn đến giáo viên, học sinh THCS trong việc nhận diện, phòng ngừa một số bệnh thường gặp ở lứa tuổi học đường.</p>

<p>Đồng thời, qua chương trình, các bác sĩ giúp học sinh nâng cao nhận thức, chuyển đổi thái độ về sức khỏe và thực hành hành vi sức khỏe lành mạnh, giúp bảo vệ và nâng cao sức khỏe của cộng đồng.</p>

<p>Ông Bùi Thế Hải, Phó Chủ tịch UBND Quận 10, đề nghị các đơn vị liên quan cần tổng hợp, sơ kết đánh giá những kết quả đạt được để việc truyền thông sắp tới mở rộng hơn đến tất cả các trường khối THCS, khối tiểu học, mầm non… của quận, qua đó giúp cho các em học sinh có thêm kiến thức về sức khỏe của bản thân. </p>

<p><strong>Minh An</strong></p>

