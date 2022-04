Từ cõi chết trở lại, đây là mối đe dọa lớn nhất của dịch vụ phát trực tuyến như Netflix

Một nghiên cứu mới cho thấy sau nhiều năm suy giảm, việc sử dụng BitTorrent và vi phạm bản quyền bất ngờ gia tăng trở lại. Thủ phạm chính là việc ngày càng có nhiều dịch vụ phát trực tuyến giống như Netflix với những nội dung độc quyền, khiến cho người dùng rất khó để tìm được những nội dung họ muốn, nếu không bỏ tiền đăng ký nhiều dịch vụ khác nhau cùng một lúc.

Theo báo cáo mới nhất về internet toàn cầu của Sandvine, video trực tuyến chiếm tới 58% tổng lưu lượng internet toàn cầu. Trong đó, chỉ riêng Netflix đã chiếm 15% của dữ liệu internet được sử dụng. Nhưng có một thống kê thú vị khác nữa, đó là sau nhiều năm suy giảm, việc sử dụng BitTorrent đang gia tăng trở lại.

Theo Sandvine, việc chia sẻ file chiếm 3% lưu lượng downstream và 22% lưu lượng upstream của internet toàn cầu. Trong đó, 97% lưu lượng chia sẻ file là BitTorrent. Mặc dù nền tảng này thường được sử dụng để chia sẻ các file dữ liệu thông thường, nhưng đây cũng là sự lựa chọn hàng đầu để chia sẻ những nội dung vi phạm bản quyền, đặc biệt là phim.

Từ năm 2011 đến năm 2015, lưu lượng sử dụng BitTorrent đã sụt giảm đáng kể. Nguyên nhân là do sự xuất hiện của các dịch vụ phát trực tuyến, đặc biệt là Netflix, với chất lượng cao và giá thành hợp lý. Người dùng bắt đầu chuyển sang đăng ký các dịch vụ này, thay vì chia sẻ nội dung vi phạm bản quyền như trước đây.

Thế nhưng sau sự thành công của Netflix, ngày càng xuất hiện nhiều dịch vụ phát trực tuyến cạnh tranh và có các nội dung độc quyền của riêng mình. Dẫn đến việc người dùng rất khó để lựa chọn cho mình một dịch vụ phù hợp, có đầy đủ các nội dung mà họ tìm kiếm.

Chuyên gia phân tích Cam Cullen của Sandvine cho biết: “Chúng ta có Game of Thrones độc quyền trên HBO, House of Cards độc quyền trên Netflix, The Handmaid's Tale độc quyền trên Hulu hoặc Jack Ryan độc quyền trên Amazon. Để có thể xem tất cả những nội dung này, người dùng sẽ phải bỏ ra số tiền rất lớn hàng tháng. Vì vậy họ chọn tải về các nội dung vi phạm bản quyền”.

Netflix đang phải đau đầu tìm cách xử lý vấn nạn chia sẻ mật khẩu vô tội vạ giữa người dùng. Trong khi ngày càng có nhiều dịch vụ phát trực tuyến cạnh tranh xuất hiện. Giờ đây lại bị người dùng quay lưng để lựa chọn việc vi phạm bản quyền. Nếu không tìm được cách để giải quyết những vấn đề này, rất có thể sự thành công của Netflix sẽ sớm nở chóng tàn.

