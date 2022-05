Tử hình kẻ đoạt mạng tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM

Ngày 17/5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lý Hồng Quang (50 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) về các tội giết người và cướp tài sản.

Theo truy tố, do cần tiền tiêu xài, khoảng 16h ngày 12/2/2021 ( tức mùng 1 tết), Quang mang theo 1 con dao đi lang thang đến công viên 23/9 (quận 1) để tìm ai sơ hở sẽ cướp tài sản. Tuy nhiên, do trời còn sáng không thể ra tay nên Quang đón xe buýt tới Bến xe Miền Tây (phường An Lạc, quận Bình Tân) với ý định cướp xe ôm.

Khoảng 21h20 cùng ngày, anh ta nhìn thấy anh Lâm Hiếu Nghĩa (lái xe ôm công nghệ) đang đứng chờ khách ở cổng bến xe nên tiến tới thuê anh Nghĩa chở mình về Bệnh viện Chợ Rẫy. Khi tới cổng số 6 Bệnh viện Chợ Rẫy, thấy đông người, Quang tiếp tục kêu anh Nghĩa chở mình tới nhà người quen ngủ qua đêm nhằm mục tới chỗ vắng để cướp.

Bị cáo Lý Hồng Quang tại tòa

Khi đi tới nhà số 40 đường Tăng Bạt Hổ, quận 5, thấy khu vực này vắng người qua lại, Quang kêu anh Nghĩa dừng xe. Khi tài xế vừa dừng, anh ta liền rút dao đâm một nhát vào vùng cổ trái của anh Nghĩa khiến xe mô tô và cả 2 ngã xuống đường. Anh Nghĩa bật dậy dùng mũ bảo hiểm đánh lại Quang và truy hô “cướp cướp”.

Không chịu bỏ chạy, Quang cầm dao dồn anh Nghĩa vào sát tường nhà ven đường rồi lấy xe của anh Nghĩa định bỏ đi.

Thấy vậy, anh Nghĩa dùng mũ bảo hiểm đánh Quang, Quang tiếp tục dùng dao tấn công lại khiến nạn nhân ngã xuống đường. Lúc này, Quang xông tới đè người tài xế, đâm tới tấp 10 nhát dao vào đầu, cổ, gáy và bụng anh Nghĩa, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Giết người xe ôm xong, Quang dựng xe định bỏ trốn nhưng xe không nổ máy nên đã bị người dân quanh đó phát hiện, bắt giữ.

Kết luận giám định pháp y xác định anh Nghĩa tử vong do thủng sọ não, thủng phổi, thủng động mạch phổi.

Tại phiên tòa, bị cáo đã tỏ ra ăn năn hối cải, cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại. Đồng thời, Quang cũng đồng ý bồi thường thiệt hại về tinh thần và mai táng phí 1,7 tỷ đồng như yêu cầu của gia đình nạn nhân.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là côn đồ, hung hãn, đã xâm phạm trực tiếp tới tính mạng, tài sản của người khác, gây mất trật tự xã hội, cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Vì vậy, sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Quang tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là tử hình.

Đoàn Nga