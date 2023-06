Ngày 29/6 TAND cấp cao tại TP. HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Trần Huy (36 tuổi, quê Lâm Đồng) về tội "Giết người".

Phiên tòa được mở theo đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Bị hại cũng có kháng cáo, đề nghị tăng mức bồi thường. VKSND TP.HCM kháng nghị, đề nghị cấp phúc thẩm xét xử theo hướng phải xử lý bị cáo về hành vi giết người.

Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, phía bị hại đã rút lại kháng cáo vì cho rằng gia đình bị cáo Huy tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng chị của bị cáo đã tự nguyện bồi thường. Đồng thời, phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Huy mức án tử hình.

Bị cáo Trần Huy

Theo bản án sơ thẩm, năm 2019, Huy thuê phòng trọ ở phường Tân Hưng, quận 7 (TP.HCM). Một thời gian sau, Huy xảy ra mâu thuẫn với anh Huỳnh Huy Vũ và anh Tạ Quang Thi (nhà ở gần khu trọ) về việc nuôi gà.

Cho rằng anh Vũ và anh Thi chế giễu, thách thức mỗi khi gặp nhau nên Huy nảy sinh ý định giết chết hai người này. Khoảng 16h35 ngày 26/9/2021, Huy cầm dao đi tìm anh Vũ và Thi nhưng anh Thi không có nhà.

Vừa nhìn thấy anh Vũ, Huy gằn giọng hỏi “Thằng Thi đâu?”. Anh Vũ nói không biết, Huy lập tức xông vào, dùng dao đâm liên tiếp khiến anh Vũ ngã gục xuống sàn nhà. Huy tiếp tục sát hại nạn nhân.

Sau khi sát hại anh Vũ, Huy cầm dao quay lại nhà anh Thi với ý định giết người. Sau nhiều lần đập cửa không có ai mở, gã nhặt đá ném vỡ cửa kính rồi bỏ về phòng trọ.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Tân Hưng đã tới phong tỏa phòng trọ của Huy. Dù lực lượng cảnh sát kêu gọi ra đầu thú nhưng Huy vẫn cố thủ trong phòng, trên tay cầm con dao. Đến 17h30 cùng ngày, cảnh sát mới khống chế được kẻ thủ ác.

Lúc đầu, tại trụ sở Công an quận 7, Huy khai do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày nên nảy sinh ý định giết anh Vũ và anh Thi. Tuy nhiên, sau đó, tại trụ sở Công an TP.HCM, bị cáo thay đổi lời khai, cho rằng do ma quỷ sai khiến nên giết chết anh Vũ.

Xét thấy, tại phiên phúc thẩm hôm nay bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới; mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên HĐXX đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Đối với việc rút kháng cáo của bị hại, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận và đình chỉ xét xử đối với nội dung tăng bồi thường.

HĐXX không chấp nhận với kháng nghị của VKSND TP.HCM.