Để trở thành sinh viên tiêu biểu của Trường ĐH Ngoại thương, không chỉ cần kết quả học tập tốt, các bạn trẻ còn phải có thành tích ấn tượng trong các hoạt động, phong trào khác và đóng góp ở nhiều khía cạnh.

Dù trúng tuyển vào chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại, song Minh Châu cho hay trong một môi trường rất nhiều bạn giỏi như ĐH Ngoại thương, em hiểu rằng mình như “hạt cát nhỏ” và vì thế càng cần cố gắng.

Từng bật khóc vì một điểm C

Chia sẻ với VietNamNet, Minh Châu khiêm tốn thừa nhận bản thân không trong top học giỏi nhất hay có điểm trung bình tích lũy cao nhất của khoa, trường. Tuy nhiên, nữ sinh đã có quá trình nỗ lực, cố gắng trau dồi rất nhiều trong các hoạt động ngoại khóa, phong trào Đoàn, hội.

So với các bạn cùng khóa, thực sự mức điểm tích lũy không quá cao, song cô bạn chia sẻ không hề nuối tiếc. Không giống như nhiều bạn, đăng ký học nhiều môn, thậm chí học trong thời gian hè để tốt nghiệp sớm, Minh Châu chọn hướng dành thời gian cho các hoạt động đoàn, hội.

“Em không hề cảm thấy hối tiếc, bởi bản thân rất thích các hoạt động đoàn, hội. Ngay từ năm nhất, em đã xác định hướng đi này. Điểm số không quá cao nhưng đổi lại em được sống theo sở thích, tính cách của một người hướng ngoại. Những hoạt động đó cho em những năm tháng sinh viên - một quãng của tuổi trẻ đầy ắp kỷ niệm và rất nhiều mối quan hệ, bạn bè”, Minh Châu nói.

Kinh nghiệm làm việc, tiếp xúc với nhiều người, cách làm việc của các thầy cô, theo Minh Châu là những kinh nghiệm không phải sinh viên nào cũng có được và sẽ là lợi thế của em khi ứng tuyển các vị trí việc làm.

“Em luôn ý thức cố gắng học hỏi, trau dồi những kinh nghiệm nhiều nhất có thể mỗi khi tham gia các công việc, hoạt động ngoại khóa”.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương, trao bằng tốt nghiệp cho nữ sinh Trần Minh Châu. Ảnh: Thanh Hùng

Minh Châu cũng từng trải qua những giai đoạn khó khăn. Ở cuối năm nhất và đầu năm hai, có những thời điểm em bị stress nặng bởi tham gia quá nhiều các hoạt động, chương trình của trường.

“Em không mạnh những môn liên quan đến Toán, Tài chính... Khoảng thời gian đó, em bị một môn điểm C. Đó cũng là điểm C duy nhất trong 4 năm học đại học của em. Lần đầu tiên bị như thế, em đã rất sốc. Thậm chí, có những thời điểm căng thẳng quá, em đã từng bật khóc khi kể với mẹ. Em nhớ mình đã khóc hai lần, một lần là điểm B đầu tiên, lần thứ hai là điểm C đầu tiên”, Minh Châu kể.

Sau đó, nữ sinh đã cố gắng học thêm rất nhiều và nhờ đến sự hỗ trợ của các bạn trong trường. “Em chủ động tìm đến những nhóm, câu lạc bộ liên quan đến những môn học đó để tìm cách cải thiện”.

Dần dần, Minh Châu quen dần với guồng học tập và làm việc. Để cân đối giữa việc học và tham gia các hoạt động, Minh Châu học theo kiểu cuốn chiếu và đặc biệt phải lên thời gian biểu khoa học, chi tiết để sắp xếp các công việc.

“Khi hiểu rằng thời gian dành cho các hoạt động rất nhiều, em đăng ký số lượng môn mỗi kỳ vừa phải, không quá ôm đồm”.

Minh Châu cho hay, thời gian dành cho các hoạt động của Trường ĐH Ngoại thương thậm chí còn nhiều hơn cả thời gian gặp bố mẹ. “Không ít lần bố mẹ bảo rằng không thấy mặt mũi ở nhà. Nhiều đêm vì say việc, đảm bảo tiến độ cho các chương trình, em ngủ lại luôn ở văn phòng Đoàn trường”, Minh Châu kể.

Trở thành thành viên Hội đồng Trường ĐH Ngoại thương

Càng làm càng hăng, Minh Châu có nhiều thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên và nhận được Bằng khen, giấy khen các cấp cho cán bộ Đoàn, sinh viên tiêu biểu.

Nữ sinh là thành viên rồi phó trưởng Ban Đối ngoại của Đoàn Thanh niên Trường ĐH Ngoại thương nhiệm kỳ 2020 - 2021; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Bố mẹ chúc mừng Minh Châu trong buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp loại Giỏi của Trường ĐH Ngoại thương. Ảnh: Thanh Hùng

Ở Ban Đối ngoại của Đoàn thanh niên, công việc chính của Minh Châu là tìm kiếm và trao đổi với các nhà tài trợ để xin hỗ trợ kinh phí cho các chương trình. “Các hoạt động em tham gia trực tiếp chủ yếu là tiếp xúc với các doanh nghiệp, đối tác để xin tài trợ. Qua hoạt động đó, em được biết và quen nhiều người và cũng bổ trợ những kỹ năng cần có rất nhiều cho những công việc trong tương lai”.

Đến năm ba, Minh Châu được đề xuất và trở thành thành viên Hội đồng trường ĐH Ngoại thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 - là thành viên là sinh viên duy nhất trong Hội đồng trường.

Cô bạn cũng thử thách mình tại cuộc thi Duyên Dáng Ngoại Thương - Beauty & Charm và lọt vào top 12.

Chia sẻ về dự định trong tương lai gần, Minh Châu cho hay em đang cân nhắc giữa chuyện tìm việc làm ngay hay học lên thạc sĩ.

Minh Châu cho rằng tấm bằng Giỏi của Trường ĐH Ngoại thương không phải là thành tựu quá lớn để dừng lại mà cần tiếp tục phấn đấu. Em cũng không tạo áp lực cho bản thân về việc phải xin được ngay một vị trí công việc thu nhập quá cao.

“Em không muốn quá vội vàng và sẽ dành thời gian nhìn lại về những điểm mạnh, tìm kiếm cho mình hướng đi tiếp theo cũng như công việc phù hợp”.