Dự án Khu du lịch sinh thái bản Năng Cát - thác Ma Hao tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Ma Hao (gọi tắt Công ty Ma Hao) làm chủ đầu tư.

Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 9/6/2020, tổng vốn đầu tư khoảng 113,4 tỷ đồng, trên diện tích 17,4ha. Trong đó, khu thác Ma Hao có diện tích 3,1ha; khu bản Năng Cát 14,3ha, được quy hoạch các công trình như khu dịch vụ nhà hàng, khu thương mại cộng đồng, khu nghỉ dưỡng, bungalow, khu vui chơi giải trí - cắm trại, khu sinh hoạt văn hóa...

Khu du lịch bản Năng Cát - thác Ma Hao sau 4 năm vẫn nằm trên giấy. Ảnh: Trần Nghị

Thời gian thực hiện dự án là 50 năm, thời gian khởi công vào tháng 6/2021 và hoàn thành, đi vào hoạt động từ tháng 7/2023.

Đến ngày 11/8/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa lại có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Cụ thể, thời gian khởi công xây dựng được gia hạn tới tháng 6/2022 và hoàn thành, đi vào hoạt động tháng 7/2024.

Theo ghi nhận của PV, đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn đang nằm trên giấy.

Ông Vũ Trung Kiên, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Ma Hao, cho biết, dự án hiện không khả thi do không giải phóng được mặt bằng.

Thác Ma Hao đón hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm. Ảnh: Trần Nghị

Lý do, theo ông Kiên, lỗi do công ty (chủ đầu tư - PV) trước đây thuê tư vấn lập quy hoạch dự án 1/500. Tuy nhiên, đơn vị tư vấn không đi thực tế mà dựa trên quy hoạch 1/2000 (năm 2013-2014) của huyện để lập quy hoạch. Năm 2019 công bố quy hoạch 1/500 thì đã khác so với thực tế.

“Chúng tôi rất muốn làm dự án này. Công ty đang phối hợp cùng huyện xin điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000, rồi sau đó điều chỉnh xuống tỷ lệ 1/500 mới khả thi và thực hiện được dự án”, ông Kiên nói.

Ông Trịnh Đức Hùng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lang Chánh, thông tin, dự án nhận được sự kỳ vọng của chính quyền, nhân dân và là trọng tâm của huyện. UBND huyện đang phối hợp với công ty xin ý kiến các sở, ban, ngành để điều chỉnh lại quy hoạch, sớm đưa vào hiện thực.

Cũng theo ông Hùng, bản Năng Cát - thác Ma Hao được UBND tỉnh Thanh Hóa công bố tuyến du lịch cộng đồng. Nơi đây có vẻ đẹp hoang sơ, lưu giữ nhiều giá trị, văn hóa của đồng bào Thái. Hàng năm, thác Ma Hao đón khoảng 20.000 lượt khách tới tham quan, nghỉ dưỡng.