So với 2023, vận trình năm 2024 của người tuổi Tuất kém sắc trông thấy. Sẽ ít cơ hội tốt hay may mắn như trước, thay vào đó là khó khăn và áp lực vây quanh. Công việc trục trặc liên miên, tiền bạc kiếm đã khó, lại dễ thâm hụt do hao tinh tác động.

Sức khỏe giảm sút, tiêu hao không ít tiền bạc cho phương diện này. Duy chỉ có tình cảm bình ổn, được sự hỗ trợ của gia đình nên có chút an ủi phần nào.

1. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 (Mộc)

Năm nay, người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 không phải đối diện với quá nhiều khó khăn, song đừng vì thế mà bạn chủ quan trong việc đưa ra các quyết định.

Bản mệnh hãy cố gắng giữ quan hệ xã giao với mọi người xung quanh, đừng vì quá nóng nảy mà gây nên xích mích hoặc làm tổn thương người khác. Nếu bạn gây mất lòng mọi người thì khi khó khăn xuất hiện, bạn sẽ phải tự lực cánh sinh, không có ai chịu giúp đỡ.

Trong gia đình, hãy chú ý lắng nghe nhiều hơn, thay vì áp đặt cho con cái hoặc bạn đời của mình. Mỗi người có một góc độ nhìn nhận, đánh giá vấn đề khác nhau, bạn nên thử đặt mình vào vị trí của người khác để có lối hành xử hợp lý.

Sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, vì bạn cũng đã khá cao tuổi. Bản mệnh không nên giấu bệnh khiến bệnh tình trở nặng. Nếu cơ thể khó chịu thì cần chú ý chăm sóc và khám chữa kịp thời.

2. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 (Kim)

Người tuổi Canh Tuất phải chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tài lộc.

Người làm công ăn lương cần hạn chế xích mích với đồng nghiệp và lãnh đạo. Hãy chú ý cách hành xử, không nên cứng đầu cứng cổ, không chịu phối hợp với mọi người xung quanh. Bạn vẫn còn rất nhiều thiếu sót, vì vậy cần chú ý học hỏi không ngừng thì mới tránh được sai lầm, tìm ra hướng phát triển đúng đắn.

Với người làm kinh tế, hãy thận trọng trước những chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu của đối thủ. Đừng vội vàng chạy theo xu thế thị trường mà không quan tâm đến tình hình thực tế cũng như năng lực của bản thân, nếu không, bạn sẽ rất vất vả mà kết quả cuối cùng chưa chắc đã được như mong muốn.

Nhiều áp lực đè nặng, bạn chớ nên giấu trong lòng mà hãy tâm sự với người thân của mình. Người nhà có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đưa ra lời khuyên quý giá giúp bạn khắc phục vấn đề.

3. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 (Thủy)

2024 cũng không phải là một năm dễ dàng đối với những người sinh năm 1982. Bạn cần thận trọng trước lời ngon, tiếng ngọt của kẻ xấu. Nếu bạn quá cả tin hoặc ưa nịnh nọt, bạn có thể bị đối phương dẫn đi sai đường, đưa ra những quyết định thiếu chính xác, gây thiệt hại cho chính bản thân hoặc cả tập thể.

Người làm ăn kinh doanh cần chú ý giữ chữ tín của mình, như vậy mới giữ chân được khách hàng. Nếu có ai đó mời mọc bạn tham gia đầu tư, mở rộng kinh doanh thì cần cân nhắc cẩn thận, năm nay chưa phải thời điểm thích hợp để làm việc đó đâu.

May mắn là phương diện tình cảm khá hài hòa và êm ấm. Bạn và người ấy đã dần biết hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe đối phương nhiều hơn, nhờ vậy mà tránh được những mâu thuẫn, tranh cãi không đáng có. Hai người cùng chung tay nuôi dạy con cái nên người.

4. Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 (Hỏa)

Người tuổi Giáp Tuất 1994 cần liên tục cổ vũ bản thân, đừng để mình bị khó khăn, thách thức đánh bại. Hãy coi những vấn đề mình gặp phải trong khoảng thời gian này là yếu tố cần phải vượt qua để tiến bộ hơn.

Trên phương diện sự nghiệp, hãy tập trung vào công việc, tránh mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc lo chuyện bao đồng. Bạn cũng cần học cách bỏ ngoài tai “lời ra tiếng vào” của người khác, để kiên trì đến cùng với những việc mình cho là đúng.

Tình hình tài chính không được như ý muốn, bạn cần phải tiêu tốn nhiều cho các hoạt động xã giao hoặc khám chữa bệnh. Vì thế, khi cầm tiền trong tay, bạn chớ chi tiêu hoang phí hoặc đầu tư mù quáng. Người làm kinh tế cần tìm ra thế mạnh của mình để phát triển, như vậy mới đứng vững được trước những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ.

Các cặp vợ chồng duy trì được bầu không khí gia đình êm ấm, hạnh phúc. Hai người nên thường xuyên tâm sự với nhau để cùng nhau vượt qua khó khăn. Với người độc thân, nếu muốn tìm ra nửa kia của mình thì bạn nên bước ra khỏi thế giới riêng và cởi mở hơn khi trò chuyện với mọi người.

5. Tuổi Bính Tuất sinh năm 2006 (Thổ)

Năm 2024 này, người tuổi Bính Tuất nên tập trung vào nhiệm vụ chính của mình, đó là việc học. Nếu bạn chểnh mảng thì dễ trở thành người tụt hậu hoặc học theo thói hư tật xấu của bạn bè xung quanh. Nếu có thời gian rảnh, đừng ngại học thêm những kiến thức mới hoặc trò chuyện với người giàu kinh nghiệm hơn mình.

Trên phương diện tài chính, bạn đa phần vẫn còn phụ thuộc vào gia đình và nhận tiền hàng tháng từ cha mẹ. Bạn nên có cách chi tiêu hợp lý, tránh hoang phí kẻo rơi vào cảnh cháy túi. Nếu muốn thử khởi nghiệp, bạn cần học hỏi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và tiến hành từ từ, chớ vội vàng mà “xôi hỏng bỏng không”.

Phương diện tình cảm lại có những dấu hiệu phát triển khá tích cực, chủ yếu do bạn cởi mở, tự tin nên dễ chinh phục được ánh mắt của người khác phái. Tuy nhiên, bạn cần chân thành và nghiêm túc trong các mối quan hệ, đừng “bắt cá hai tay”, phụ lòng người chân thành với mình.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm