Clip Thu Phương - Tùng Dương hát ''Thôi anh hãy về'':

Là nam ca sĩ duy nhất của đêm nhạc, Tùng Dương được khán giả cổ vũ nồng nhiệt khi mang đến các ca khúc Em nghĩ gì khi mùa xuân đến, Nếu là nữ biết đâu anh là em, Mẹ tôi, Hy vọng, Ngày chưa giông bão… Anh nói thấy vinh dự khi làm nền cho ba đàn chị tỏa sáng.

Tùng Dương song ca với Thu Phương ca khúc 'Thôi anh hãy về'.

Ở màn song ca Thôi anh hãy về được nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng phối khí rất mới, Tùng Dương và Thu Phương khoe được những nốt trung trầm và cao được tách biệt tạo nên một bản song ca hoàn hảo. Đây cũng là lần đầu tiên họ đưa ca khúc này lên sân khấu thủ đô.

Thu Phương nói chị cảm thấy mình thực sự nữ tính, nhỏ bé khi hát với Tùng Dương. “Bình thường tôi hay bị nhận xét là giọng đàn ông, vịt đực thấy gớm nhưng khi hát với Tùng Dương, giọng của tôi tự nhiên nữ tính hẳn”, Thu Phương tếu táo khi nhận những tràng pháo tay không ngớt của khán giả.

Clip Tùng Dương và Thanh Hà song ca 'Sợ yêu':



Với Thanh Hà, Tùng Dương có một số dịp gặp khi lưu diễn ở nước ngoài nhưng đây là lần đầu được giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng giao bài toán khó đó là song ca với đàn chị ca khúc Sợ yêu. Dù không được tập luyện nhiều bên nhau nhưng Tùng Dương và Thanh Hà đã có màn hoà giọng ăn ý.

Sau phần biểu diễn được tán thưởng, nam ca sĩ hỏi tại sao trong các bài hát Thanh Hà luôn có các từ ‘sợ’ và hiện tại khi tìm thấy bến đỗ tình yêu liệu đã bớt sợ chưa?, chút lúng túng trước câu hỏi của Tùng Dương, Thanh Hà thú nhận đã hết “sợ yêu” và đó là cũng là lý do chị lồng chiếc nhẫn cưới trên tay.

Khi được MC Lê Anh hỏi sẽ làm điều gì nếu được quay trở lại tuổi 18, Thanh Hà thẹn thùng nói: “Tôi ước có thể gặp người tình bây giờ sớm hơn”. Nữ ca sĩ tỏ ra thẹn thùng, không giấu được ánh mắt lấp lánh khi nhắc đến người tình - nhạc sĩ Phương Uyên.



Trước khi đến với Phương Uyên, Thanh Hà từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm. Thanh Hà nói mình không phải là người thích hoài niệm, nuối tiếc quá khứ. Chị trải qua tuổi thơ khó khăn, nhất là giai đoạn 17-18 tuổi sang Mỹ sinh sống. Dù vậy, mỗi lần nhìn lại, chị đều trân trọng những gì đã đến với mình vì nhờ có chúng mới có giọng hát Thanh Hà hôm nay.

Giống như Thanh Hà, Thu Phương cũng trải qua nhiều sóng gió trong hôn nhân. Bởi vậy các bài hát ‘sầu, bi’, chất chứa tâm sự luôn được coi là sở trường của nữ ca sĩ. Phần trình diễn Thời em đẹp nhất của Thu Phương được xem là tiết mục ấn tượng khi nghệ nhân hoa Hoàng Khánh thể hiện một tác phẩm hoa trực tiếp trên sân khấu dành tặng Thu Phương và khán giả.

Sau khi nồng nàn và da diết với bản mashup Tình nhân - Không là tình nhân, Thu Phương bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân với hit Waiting for you của MONO. Ca khúc được Nguyễn Hữu Vượng làm mới hoàn toàn, thử thách ca sĩ với tiết tấu nhanh cùng sự kết hợp với Rapper Dr Peem.

Nghệ nhân hoa Hoàng Khánh thể hiện một tác phẩm hoa trực tiếp trên sân khấu dành tặng Thu Phương và khán giả.

Nếu nhìn nhận việc gắn giọng hát của Thu Phương, Hà Trần, Tùng Dương… vào những bản hit của Sơn Tùng - MONO, Hari Won, Bùi Lan Hương… là một tín hiệu vui của làng nhạc Việt thì đó là một niềm vui cần nhân rộng. Bởi trong bất cứ thị trường âm nhạc của quốc gia nào, việc một ca sĩ có tên tuổi hát lại ca khúc của ca sĩ trẻ đều đem lại sự thú vị.

Không chỉ Thanh Hà, Thu Phương mà ca sĩ Ngọc Anh 3A cũng mang đến nhiều khoảnh khắc xúc động cho liveshow với Đêm buồn, Yêu anh và Mẹ. Nữ ca sĩ còn khiến khán giả bất ngờ khi song ca với Tùng Dương bản mashup Ôi quê tôi - Cánh diều.

Bản hit gắn với những năm đầu đi hát của Tùng Dương được làm mới hoàn toàn, trở nên sôi động hơn đồng thời tôn lên giọng hát máu lửa của cả hai. Ngọc Anh nói chị lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi được hát với Tùng Dương và màn trình diễn này làm chị nhớ lại những năm tháng thanh xuân gắn liền với những buổi hát bar đầy bốc lửa.

Ngọc Anh và Tùng Dương bản mashup ‘Ôi quê tôi - Cánh diều’.

Trước thể hiện ca khúc Mẹ của nhạc sĩ Phú Quang đầy day dứt, Ngọc Anh tâm sự với MC Lê Anh rằng chị luôn cảm thấy có lỗi với mẹ vì hôn nhân đầu đổ vỡ. “Người mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc, chẳng có người mẹ nào vui khi thấy con đổ vỡ. Tôi luôn cảm thấy có lỗi vì đã để mẹ buồn như thế”.

Ngọc Anh 3A cho biết, sau khi chia tay nhạc sĩ Trần Hùng chị vẫn gọi NSND Tường Vy là mẹ. “Không có lẽ khi chia tay một cuộc hôn nhân người mà ta đang gọi là mẹ lại phải chuyển xưng hô thành bác sao? Tôi nghĩ mẹ vẫn mãi là mẹ thôi và tôi cảm ơn các mẹ vì luôn dành tình cảm yêu thương cho tôi”, Ngọc Anh chia sẻ.

‘Nỗi nhớ và Thanh xuân’ diễn ra trong ba tiếng được MC Lê Anh dẫn dắt tình cảm với những cuộc trò chuyện khơi gợi câu chuyện với Thanh Hà, Ngọc Anh 3A. Đêm nhạc có sự cố nhỏ về âm thanh với 2 tiết mục của Thanh Hà, phần xịt khói hơi ‘quá’ ở ca khúc Hy vọng do Tùng Dương trình bày, ca sĩ Ngọc Anh có chút quên lời khi thể hiện Anh đã khác xưa (Đỗ Bảo) nhưng nhìn chung không ảnh hưởng đến chất lượng tổng thể.

Điểm cộng của liveshow là phần âm nhạc dễ nghe khi giám đốc âm nhạc nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng đã phối lại nhiều ca khúc cũ hiện đại và đa màu sắc hơn từ pop, jazz, R&B đến rock. Crystal band chơi hòa quyện với ca sĩ. Một số tiết mục có điểm nhấn là phần saxophone của nghệ sĩ Tùng sax. Sân khấu được trang trí tinh tế, đẹp mắt nhiều hoa tươi được chính nghệ nhân Hoàng Khánh thực hiện.

Ảnh, clip: Hoà Nguyễn