Sinéad O'Connor (1966-2023).

Sinéad O'Connor, giọng ca nổi tiếng thế giới người Ai-len với bản hit Nothing Compares 2 U vừa qua đời ngày 26/7 ở tuổi 57 sau thời gian dài chiến đấu với hàng loạt vấn đề sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên nguyên nhân cụ thể dẫn tới cái chết của cô vẫn chưa được tiết lộ.

Khi vừa nghe tin giọng ca sinh năm 1966 qua đời, ca sĩ Tùng Dương đã đăng ảnh Sinéad O'Connor trên trang cá nhân kèm lời vĩnh biệt.

Sinéad O'Connor nổi đình đám ở thập niên 1990 với bản hit công phá các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu và được nhiều khán giả Việt Nam biết tới - Nothing Compares 2 U. Mặc dù ca khúc này đã nhận 4 đề cử Grammy năm 1991 nhưng nữ ca sĩ đã quyết định tẩy chay lễ trao giải năm đó với bức thư ngỏ gửi BTC để thể hiện thái độ về việc giải thưởng chủ yếu nghiêng về giá trị thương mại.

Trước khi qua đời, nữ ca sĩ đã phát hành 10 album, gần nhất là I'm Not Bossy, I'm the Boss (2014). năm 2021, Sinéad O'Connor tuyên bố dừng sự nghiệp âm nhạc với lý do cô đã có tuổi và quá mệt mỏi.

Sinéad O'Connor và con trai Shane - cậu bé tự tử ở tuổi 17 vào đầu năm 2022.

Nhiều năm, nữ ca sĩ đối mặt với chứng rối loạn lưỡng cực. Năm 2015, Sinéad O'Connor phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Cũng từ đó, sức khỏe của nữ ca sĩ đi xuống. Cái chết của cậu con trai 17 tuổi khiến Sinéad O'Connor gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần đến mức phải nhập viện vào năm 2022.

Trước khi qua đời ít ngày, nữ ca sĩ đã chia sẻ bài viết xúc động về con trai quá cố. Cô cũng chia sẻ về việc đang thực hiện sản phẩm âm nhạc mới cũng như hy vọng sẽ trở lại với tour lưu diễn quốc tế.

Sinéad O'Connor - 'Nothing Compares 2 U'

Quỳnh An