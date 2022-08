Tước danh hiệu Công an nhân dân nguyên đại uý cướp tiệm vàng ở Huế

Ngô Văn Quốc – nguyên cán bộ công an công tác tại trại giam Bình Điền với quân hàm đại uý vừa bị Cục C10 (Bộ Công an) ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân.

Trưa 8/8, nguồn tin của VietNamNet xác nhận thông tin như trên. “Sau vụ Ngô Văn Quốc nổ súng gây ra vụ cướp 2 tiệm vàng ở TP Huế và bị cơ quan công an bắt giữ, lãnh đạo Cục C10 đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Quốc”, nguồn tin cho hay. Nguyên Đại uý Ngô Văn Quốc (khoanh màu xanh) thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Người dân cung cấp Nguồn tin cũng cho biết, quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Ngô Văn Quốc được thực hiện trước thời điểm Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Ngô Văn Quốc để điều tra 2 tội danh “Cướp tài sản” và “Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Như tin đã đưa, trưa 31/7, Ngô Văn Quốc mặc trang phục của ngành công an, mang theo súng AK, chạy xe máy từ trại giam Bình Điền về TP Huế. Tại chợ Đông Ba, Quốc nổ liên tiếp nhiều phát súng, uy hiếp nhân viên 2 tiệm vàng Thái Lợi và Hoàng Đức rồi cướp đi nhiều khay vàng trong 2 tiệm này. Sau khi nổ súng cướp vàng, Quốc cầm các khay vàng, ung dung đi ra đường Trần Hưng Đạo (trước chợ Đông Ba) rồi vứt lượng lớn vàng cướp được ra đường, lên các ngọn cây cho người dân nhặt. Cơ quan công an đang trưng cầu giám định tâm thần đối với Ngô Văn Quốc (ảnh nhỏ) để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật Khi phát hiện lực lượng công an, Quốc cầm theo súng AK đã lên đạn, chạy về hướng cầu Gia Hội và cố thủ tại toà nhà lục giác Công viên Trịnh Công Sơn, doạ sẽ tự sát. Sau hơn 1h gây án, được sự thuyết phục của Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, Quốc hạ vũ khí, bị bắt giữ. Đại tá Phạm Văn Toàn – Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh TT-Huế cho biết, ngoài các quyết định khởi tố, cơ quan công an đang tiến hành giám định số vàng bị cướp, giám định tâm thần đối với Ngô Văn Quốc để củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.