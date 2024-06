Hiệu suất kém

Trên đường đến sân RheinEnergie ở Cologne, một chiếc xe điện chở đầy CĐV Anh lắc lư theo nhịp điệu Phil Foden's on fire, dựa trên Dancing in the Dark của Bruce Springsteen, và sau đó được lặp lại trên khán đài trận gặp Slovenia.

Foden chưa thể hiện được nhiều

Bài hát khiến mọi người bối rối. Họ có Foden, người vừa tạm rời đội trở về nhà chào đón đứa con thứ 3. Nhưng Phil giống như chưa từng tồn tại, khác xa với khi anh được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2023/24.

Đội tuyển Anh còn có Vua phá lưới Bundesliga (Harry Kane); hay Jude Bellingham đúng thứ 3 danh sách ghi bàn ở La Liga. Nhưng khi Gareth Southgate kết hợp những người này, hiệu suất ghi bàn chỉ đạt 0,67 bàn mỗi trận.

Tỷ lệ này kém thứ hai ở EURO 2024, chỉ hơn được Serbia (0,33 bàn/trận). Vấn đề không chỉ có ít bàn thắng, mà còn là những gì đó sâu sắc hơn.

Trong buổi phát sóng sau trận hòa Slovenia 0-0, cựu cầu thủ Gary Neville một lần nữa chỉ trích Southgate: "Tuyển Anh có nguồn tài năng khổng lồ, nhưng chúng ta không đủ khả năng quản lý khiến đội trở nên kém cỏi".

Pháp cũng kết thúc vòng bảng với chỉ 2 bàn thắng nhưng có sự khác biệt cơ bản giữa hai đội. Theo đánh giá của StatsBomb, Anh xếp thứ 6 trong những đội có ít cơ hội nguy hiểm nhất, dựa trên chỉ số ghi bàn kỳ vọng ​​(xG).

Mức độ nguy hiểm của Anh chỉ đạt 0,81 bàn kỳ vọng mỗi trận. Chỉ Scotland, Slovakia, Serbia, Albania và Slovenia tạo ra ít pha nguy hiểm hơn. Trong khi đó, Pháp của Deschamps đứng thứ 5 về mức độ tấn công nguy hiểm: 1,37 xG.

Đêm thứ Ba vừa qua, Southgate lập luận: "Chúng tôi rất muốn ghi được một vài bàn thắng, nhưng đội đã tiến bộ hơn ở trận đấu trước. Chúng tôi đã thể hiện nhiều hơn với trái bóng".

Trên thực tế, xét về số cầu thủ mà Southgate sử dụng, những gì đội của ông làm được với quả bóng cho đến nay thật đáng thất vọng.

Bellingham cũng nhạt nhòa sau khi có bàn thắng trận ra quân

Đó là một đội chậm chạp, dễ đoán, thiếu năng lượng và sự táo bạo. Southgate vẫn chưa tìm được đối tác cho Declan Rice ở hàng tiền vệ để cùng vận hành cỗ máy.

Đầu tiên, ông thử 2 trận với một hậu vệ cánh là Alexander-Arnold. Trong trận Slovenia, Gallagher và tài năng trẻ Kobbie Mainoo chia nhau mỗi người 45 phút.

Chuyền nhiều nhưng chậm

Anh có trung bình 659 đường chuyền mỗi trận tại EURO 2024. Đây là con số cao nhất so với mọi giải đấu mà "Tam sư" tham dự kể từ giải bóng đá châu Âu trên sân nhà năm 1996, khi StatsBomb bắt đầu tính dữ liệu.

Tuy vậy, những đường chuyền này không đưa họ đến gần bàn thắng hơn. So sánh những gì Anh thực hiện với quả bóng và lối đá của Đức sẽ thấy rõ khác biệt.

Đội bóng của Julian Nagelsmann - với 8 bàn, nhiều nhất giải - tiến tới 1/3 sân đối phương 73 lần mỗi trận bằng các đường chuyền, rê bóng hoặc chuyền dài. Trong khi đó, đội của Southgate chỉ đạt 46 lần.

Anh hầu như không xuất hiện trong vùng nóng: họ đứng thứ 2 trong các đội thực hiện ít đường chuyền nhất trong vòng cấm đối phương (0,67 mỗi trận), chỉ hơn trước Cộng hòa Séc (0,50).

"Tôi có thể hiểu được sự thất vọng của người hâm mộ vì đội đã không mạo hiểm quá nhiều", John Stones giải thích. Trung vệ này đang chơi thứ bóng đá khác xa những gì anh trải qua tại Man City.

Tốc độ chậm, cùng với việc Kane và Bellingham không có thể lực tốt nhất, thật khó để Anh gây bất ngờ. Họ nằm trong số các đội tiến lên chậm nhất trong các tình huống triển khai bóng cho đến khi kết thúc bằng một pha dứt điểm.

Vấn đề của Anh là Southgate

Ở khía cạnh này, Anh tiếp cận khung thành với tốc độ 1,58 mét mỗi giây. Sự chậm chạp để các đối thủ có cơ hội dàn xếp phòng ngự. Tây Ban Nha, đội toàn thắng vòng bảng, vượt trội khi đạt được tốc độ 2,75 mét/giây.

Không thể xâm nhập vòng cấm, Anh chỉ biết sút xa. Chưa bao giờ các pha dứt điểm của "Tam sư" có khoảng cách xa như EURO lần này: trung bình 18,5 mét. 3 năm trước, trên đường vào chung kết, khoảng cách trung bình các cú sút của đội là 14 mét.

"Một bầu không khí bất thường đang được tạo ra. Tôi chưa thấy đội nào giành vé đi tiếp mà chịu sự đối xử như vậy", Southgate than thở khi bị CĐV quá khích ném cốc bia trong lúc chào khán giả.

Bất cứ hệ quả gì đều có nguyên nhân của nó. Việc Southgate bị chỉ trích cũng vậy.